OL-ASM, PSG-Montpellier, TFC-Nice... Le programme de la 34e journée de L1

publié le 21/04/2017 à 15:45

Les deux derniers représentants de Ligue 1 en coupes d'Europe s'affrontent pour le choc de cette 34e journée de championnat. Dimanche 23 avril (21h15), les Lyonnais reçoivent le leader monégasque avec un coup d’envoi retardé de 15 minutes, élections présidentielles obligent. Alors que le Paris Saint-Germain, reçoit le Montpellier HSC et que les Niçois, sont débarrassés de toutes pressions car assurés de terminer sur le podium, l'ASM a beaucoup à perdre. La saison dernière, son déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes s'était transformé en catastrophe (défaite 6-1 et rétrogradation à la 3e place de L1).





Mais perdre, l'ASM ne le fait plus beaucoup. Elle s'est qualifiée en demi-finale de Ligue des champions (contre la Juventus Turin les mercredi 3 et mardi 9 mai prochains). En championnat, l'équipe de Leonardo Jardim a gagné ses six derniers matches. Elle n'a plus perdu depuis la réception de... Lyon (1-3, le 18 décembre 2016.

Dans cette course au titre, le PSG ne lâche pas beaucoup de points non plus. Sa victoire à Metz (2-3) le 18 avril dernier lui a permis de recoller aux Monégasques (77 unités) en tête de classement. Ces derniers doivent rattraper le match en retard de la 31e journée, contre Saint-Étienne, le 15 mai 2017.

Pour Nice, c'est que du bonus

Le PSG reçoit Montpellier (samedi 22 avril, 17h), une équipe contre laquelle il n'a plus perdu depuis six saisons au Parc des Princes. Mais attention, les deux derniers PSG-MHSC se sont soldés par des scores nuls et vierges. Nice, 3e du classement à seulement quatre points du duo de tête, se déplace à Toulouse.



Les Violets n'ont plus de grandes ambitions si ce n'est de finir dans la première partie de tableau. Ils pourront donc jouer libérés, comme Nice. Assurés de finir sur le podium depuis leur victoire face à Nancy (3-1, 33e journée de L1), les Aiglons ont rempli leur premier objectif de cette saison 2016-2017.



Dans les autres rencontres du week-end, Marseille se déplace à Nancy en ouverture de la 34e journée (vendredi 21 avril, 20h45) pour passer devant Bordeaux et revenir à égalité de points de Lyon. Les Girondins accueillent le SC Bastia et un choc de bas de classement pourrait définitivement sauver le FC Metz de la relégation : il affronte Lorient au stade de la Route de Lorient.

Le calendrier complet de la 34e journée et le classement :

Vendredi 21 avril :

20h45 : Nancy - Marseille



Samedi 22 avril :

17h00 : Paris - Montpellier

20h00 : Lille - Guingamp

Bordeaux - Bastia

Lorient - Metz

Caen - Nantes

Dijon - Angers



Dimanche 23 avril :

15h00 : Toulouse - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Rennes

21h15 : Lyon - Monaco