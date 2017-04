publié le 23/04/2017 à 20:53

Puisque Paris et Bordeaux ont gagné (respectivement contre le Montpellier Hérault SC 2-0 et contre le SC Bastia sur le même score); Lyon et Monaco doivent en faire de même pour ne pas céder de terrain à leurs concurrents directs. Sauf que les deux équipes s'affrontent en clôture de la 34e journée de Ligue 1 (21h15). L'une d'elles va donc naturellement perdre des points en route, si ce ne sont les deux.



Le coup d'envoi sera donné avec quinze minutes de retard, soirée électorale oblige. Un laps de temps qui ne servira pas à soulager les jambes des deux groupes. Lyon et Monaco sont les deux derniers représentants français en coupes d'Europe et ont joué en milieu de semaine (les Monégasques affronteront la Juventus Turin en demi-finale de Ligue des champions, les Gones sont opposés à l'Ajax Amsterdam au même tour de Ligue Europa).

Les jambes seront donc peut-être lourdes, mais d'autres seront surtout absentes. Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Emmanuel Mammana et Jérémy Morel sont absents pour Bruno Génésio. Leonardo Jardim doit lui faire sans Benjamin Mendy (remplaçant) ni Djibril Sidibé (blessé).

34e journée : résultats et classement

Vendredi 21 avril :

Nancy - Marseille 0-0

Samedi 22 avril :



Paris - Montpellier : 2-0

Lille - Guingamp : 3-0

Bordeaux - Bastia : 2-0

Lorient - Metz : 5-1

Caen - Nantes : 0-2

Dijon - Angers : 3-2



Dimanche 23 avril :

Toulouse - Nice : 1-1

Saint-Étienne - Rennes : 1-1

Lyon - Monaco