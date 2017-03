publié le 22/03/2017 à 11:37

Parisien depuis l'été 2012, Marco Verratti le sera-t-il encore la saison prochaine ? Lundi 20 mars, son agent rappelait que le talentueux milieu de terrain de 24 ans, pilier de son club et de la Squadra Azzura, "a un contrat jusqu’en juin 2021" et assurait qu'il "restera en France. Pour le moment, il n’y a aucun doute, d’autant plus que Marco est une personne respectueuse de ses contrats".



En deux jours, la situation a pourtant diamétralement changé et les fantômes de l'humiliante élimination face au FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions remontent une fois encore à la surface. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le même Donato Di Campli explique cette fois que son joueur est confronté à "une situation compliquée qui va au-delà du contrat qu’il a jusqu’en 2021. Lui veut gagner, mais le PSG, tel qu’il est en ce moment, ne peut pas lui permettre de le faire".

L'agent conseille donc au petit "hibou" (1,65 m) d'avoir "maintenant le raisonnement suivant : gagner beaucoup d’argent sans gagner ou gagner et devenir un champion ?" Puis il annonce que "s'il laisse le PSG, ce sera pour aller dans un top club européen", qui ne devrait pas être italien et aura les moyens de lui offrir autant que le club de la capitale française. Aux courtisans intéressés, et ils ne manqueront pas, de s'engouffrer dans la brèche. Aux dirigeants Qataris de convaincre leur génial milieu que la Ligue des champions reste bel et bien leur objectif numéro 1.