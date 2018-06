publié le 15/06/2018 à 18:30

Vent de fraîcheur en Russie ? L'équipe de France entre en lice dans la Coupe du Monde, contre la modeste Australie, probablement en sortant sa carte jeune, mélange d'inexpérience et d'insouciance, mais avec la victoire comme impératif. Depuis plusieurs jours, Didier Deschamps songe à aligner un des onze les plus juvéniles de l'histoire des Bleus au Mondial.



"Certes, ils sont jeunes, mais ils sont habitués aux grands clubs, aux grandes compétitions", et "ce n'est pas une prise de risque", a-t-il estimé. Le sélectionneur semble ainsi prêt à laisser sur le banc des éléments expérimentés comme Blaise Matuidi et Olivier Giroud, sur l'autel de la vivacité incarnée par Corentin Tolisso et Ousmane Dembélé.

"Coco" épaulerait N'Golo Kanté et Paul Pogba au milieu, et "Dembouz" viendrait reconstituer le trio qui avait brillé face à l'Italie (3-1 le 1er juin), aux côtés des titulaires indiscutables Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Remis à "100%" après la frayeur causée par le coup à la cheville mardi, la pépite française s'attend à une opposition "rugueuse". Attention à la casse...

Pavard et Hernandez plutôt que Sidibé et Mendy

Derrière, la charnière s'annonce classique, avec Raphaël Varane et Samuel Umtiti, devant Hugo Lloris. Pour les couloirs, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez (11 sélections à eux deux) tiennent la corde. Djibril Sidibé, coupable sur le but des Américains (1-1 samedi 9 juin) et victime d'un coup au genou, n'est pas forfait pour le Mondial, mais l'arrière droit devrait logiquement être écarté du premier match. Benjamin Mendy, lui, manque de rythme au bout d'une saison quasi-blanche.

France-Australie : les équipes probables

France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Dembélé



Australie : Ryan - Risdon, Sainsbury, Jurman, Behich - Mooy, Jedinak (cap.)- Kruse, Rogic, Leckie - Nabbout