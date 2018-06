publié le 15/06/2018 à 20:20

Antoine Griezmann et Didier Deschamps plébiscités par les Français dans l'équipe de France, pour le Mondial 2018 en Russie. 47% de la population pense que l'attaquant star Griezmann devrait être le leader de l'équipe nationale, selon un sondage Odoxa-Groupama pour RTL et BeinSports.



Les amateurs de football sont du même avis, et voient à 52% l'attaquant originaire de Mâcon en leader de l'équipe de France, loin devant Hugo Lloris (17%), Olivier Giroud (10%) ou encore Kylian Mbappé (7%).

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, est lui aussi très bien placé dans le cœur des Français. 71% de la population lui fait confiance pour amener les Bleus vers la victoire lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Une confiance que partagent 82% des amateurs de football. Près d'un Français sur deux pense d'ailleurs que l'équipe de France a de fortes chances de remporter la compétition.

Sondage Odoxa-Groupama pour RTL et BeinSports réalisé sur internet auprès d'un échantillon de 1008 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans

et plus, les 13 et 14 juin 2018.