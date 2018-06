publié le 16/06/2018 à 09:47

Ils n'ont pas hésité à faire 4.000 kilomètres pour supporter l'Équipe de France de football, pour le coup d'envoi du premier match français de la Coupe du Monde. La rencontre des Bleus face à l'Australie a lieu dans la capitale du Tatarstan, Kazan, en Russie. Les cinq casquettes bretonnes ne passent pas inaperçu sur la zone piétonne ensoleillée de la magnifique ville. "On ne s'attendait pas à voir ça, confie l'un d'eux. C'est magnifique".



Partis de Bretagne vendredi à 4 heures du matin, les cinq Bretons ont rallié Moscou, puis Kazan, où ils sont arrivés au milieu de la nuit. "À deux heures on a quand même bu l'apéro", témoigne un membre de la joyeuse équipe, d'humeur festive.

Un autre Français rejoint l'aventure du Mondial à sa façon : Captain Rémi, tel qu'il se fait appeler sur Youtube, a lui rejoint la Russie en autostop. "Je vais dormir sur un parking dans la cabine d'un camionneur", annonce-t-il au cours de son périple d'une semaine. Au total, vingt-huit véhicules l'ont transporté du stade de France au stade de Kazan.

"Il y a vraiment toutes les nationalités qui m'ont pris et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec ces gens-là", explique Rémi, qui n'a pas de billet pour voir les Bleus jouer. "Il va falloir réussir à trouver des gens sympa pour qu'ils me fassent entrer dans le stade", espère-t-il, confiant, envisageant d'échanger "un sourire contre un billet". Captain Rémi ou la formule "impossible n'est pas Français".



De Bondy à Kazan pour encourager Mbappé et les Bleus

Un autre groupe de Français arrive tout droit de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Comme le plus jeune français de l'Équipe de France, Kylian Mbappé, ces jeunes gens sont nés aux pieds des tours de Bondy. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'ils ont pu faire le déplacement, le cadet des Bleus ayant financé leur voyage.



"On est venus réchauffer la Russie", promettent-ils dans une grande démonstration d’allégresse. "On va voir l'Équipe de France. On peut la voir au Stade de France mais là c'est autre chose. C'est juste magnifique. On s'identifie à cette équipe jeune, c'est la France, multiculturelle, quoi qu'on en dise. C'est juste un kiff !"