publié le 15/06/2018 à 18:00

Un match jeudi 14 juin, trois le lendemain et maintenant quatre. De 12h (heure française) à presque 23h, du coup d'envoi tant attendu de France-Australie au coup de sifflet final de Croatie-Nigeria, les mordus de ballon rond ne vont pas s'ennuyer, samedi 16 juin. Dès midi, et même un peu avant pour suivre les hymnes, des millions de regards seront donc tournés vers Kazan. C'est ici que les Bleus lancent leur aventure, face à la 36e nation au classement Fifa.



À 15h, un autre candidat au titre entrera en scène, l'Argentine de Lionel Messi, opposée à Moscou (Spartak Stadium) à la révélation de l'Euro 2016 en France, l'Islande. Le coup d'envoi du deuxième match de ce groupe D, Croatie-Nigeria, est prévu à 21h à la Baltika Arena de Kaliningrad. Les deux équipes semblent armées pour aller au moins en 8es de finale.

Entre temps (18h) aura lieu à Saransk (Stade de Mordovie) l'autre match du groupe C, celui de la France, Pérou-Danemark. "Nous ne pensons pas à la 2e place, nous voulons nous qualifier comme premier", a prévenu l'attaquant des Incas André Carrillo. Les Danois comptent notamment sur Christian Eriksen, auteur de 12 buts lors de ses 13 dernières rencontres internationales.