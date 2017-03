VIDÉO - Hatem Ben Arfa publie un 2e épisode étonnant de #laforcedudestin

publié le 27/03/2017 à 17:00

On l'y voit déguisé en train de danser, jouer au Monoipoly et effectuer ses premiers pas en tant qu'acteur. Quelques heures après avoir posté une vidéo très sérieuse de 2 minutes et 4 secondes où il revient sur sa situation sportive au PSG, Hatem Ben Arfa a livré un 2e épisode de ce qui va peut-être devenir une série intitulée "#laforcedudestin", le mot-clef présent en légende.



Sur fond d'images d'entraînement, l'attaquant de 30 ans (depuis le 7 mars) assure d'abord se sentir "bien", "à 100%", "affûté" et qu'il prend du "plaisir" malgré son faible temps de jeu dans la capitale depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Nice. "Mon plaisir, c'est de faire des petits une-deux, des petits dribbles, de jouer comme quand j'étais petit, détaille-t-il (...) J'arrive à associer ça avec mon métier. Je suis vraiment très heureux de ça".

"HBA" évoque ensuite sa vie hors des terrains, car "le football c'est très bien mais j'essaie de m'ouvrir à d'autres choses, j'ai 30 ans". Comme d'autres personnes de son âge, nous montre-t-il, le champion d'Europe 2004 des U17 ans s'éclate parfois sur une piste de danse avec une perruque, pratique les jeux de société, joue au football dans un appartement. "J'ai la chance d'être de région parisienne donc j'ai toute ma famille, tous mes amis ici, ça aide".



La capitale lui a aussi permis de "rencontrer des gens qui te proposent de faire d'autres choses", en particulier l'actrice et humoriste Nawell Madani, qui lui a offert un rôle dans une web-série. Une expérience dont il retient que "c'est aussi très important pour l'équilibre général d'une personne normalement constituée". Ce Ben Arfa apparaît détendu, souriant, apaisé. En un mot, enfin devenu "patient". "C'est la chose qui me faisait défaut quand j'étais plus jeune", conclut-il. Avant un prochain épisode ?