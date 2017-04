publié le 05/04/2017 à 18:10

Au lendemain des qualifications de Guingamp, à Cannes face aux amateurs de Fréjus Saint-Raphaël, et de Monaco contre Lille, le troisième quart de finale de cette Coupe de France 2016-2017 consacrera à coup sûr un autre club de Ligue 1. Angers, 12e de l'élite, accueille Bordeaux, 6e, sur la pelouse de ce qu'il convient désormais d'appeler le stade Raymond-Kopa et non plus le stade Jean-Bouin.



Le SCO et les Girondins se sont déjà affrontés à trois reprises cette saison. Bilan, deux succès des hommes de Stéphane Moulin : en match amical de pré-saison (0-3) et surtout lors de la 5e journée de championnat à Bordeaux (0-1). Le 14 janvier dernier, ceux de Jocelyn Gourvenec avaient décroché le nul (1-1) dans le Maine-et-Loire.

Vainqueur de l'épreuve pour la dernière fois en 2013, Bordeaux s'est successivement débarrassé de Clermont (L2), Dijon (L1) et Lorient (L1) au cours d'un début d'année 2017 qui lui a permis de retrouver de l'ambition. Tombeur de Granville (CFA), Caen (L1) et du CA Bastia (National), Angers vise la sixième demie de son histoire, la première depuis 2014.

Coupe de France : résultats et programme des quarts de finale

Mardi 4 avril :

Fréjus - Saint-Raphaël (CFA) - Guingamp (L1) : 0-1

Monaco (L1) - Lille (L1) : 2-1



Mercredi 5 avril :

18h30 : Angers - Bordeaux

21h05 : Avranches - Mont-Saint-Michel (N) - PSG (L1) à Caen