publié le 01/04/2017 à 20:15

Les deux meilleures équipes françaises s'affrontent pour un match de gala ce samedi 1er avril (21h). Elles s'opposent dans le cadre de la 23e finale de la Coupe de la Ligue au Parc OL. Le résultat offrira le deuxième titre de la saison (après le Trophée des Champions remporté par le PSG) à l'une des deux équipes mais pourrait surtout conditionner la fin de saison en championnat.



Car ces deux équipes se tirent la bourre - aussi - en Ligue 1. L'AS Monaco (1er, 71 points) devance le PSG de trois petits points et la bataille pour le titre de champion de France devrait maintenir les deux effectifs sous pression jusqu'à la 38e journée.

Avant cela il y a donc une ligne du palmarès 2016-2017 à écrire. Leonardo Jardim, le coach des Monégasques, doit se passer de Radamel Falcao. En revanche Djibril Sidibé est bien titulaire. Unai Emery a choisi un 4-3-3 sans Javier Pastore. Presnel Kimpembe est titulaire en défense centrale à la place de Marquinhos, blessé. Serge Aurier débute également.

Le direct de la finale :

17e - Serge Aurier obtient un corner. Il est sans danger pour Monaco.



14e - Kylian Mbappé semble particulièrement surveillé par les défenseurs parisiens et Thiago Silva en tête.



13e - Valère Germain est envoyé en profondeur par sa défense mais Kevin Trapp sort bien et repousse le danger de la poitrine.



11e - Le but rapide oblige Monaco a mettre un peu plus d’intensité dans le match.



7e - Monaco tente de répondre dans la foulée mais la défense parisienne résiste.



6e - Le but semble entaché d'une position de hors-jeu de l'Allemand.



4e - Julian Draxler ouvre le score ! Angel Di Maria, bien lancé par Marco Verratti plein axe défie Danijel Subasic en un contre un. Il préfère décaler Draxler seul face au but. Paris démarre fort.



1e - Début de la rencontre.



21h00 - Youri Djorkaeff donne le coup d'envoi fictif de la rencontre.



20h57 - Les acteurs de la rencontre entrent sur la pelouse.



20h51 - La cérémonie d'avant-match démarre au Parc OL :

Cérémonie d'ouverture au ParcOL... La pression monte DAGHE !! pic.twitter.com/zBtrb6sZKY — Franck F. (@dugiuF) 1 avril 2017



20h45 - Le parcours du PSG dans cette Coupe de la Ligue 2017 : victoire (3-1) face au LOSC, face au FC Metz (2-0) et succès 1-4 sur la pelouse de Bordeaux en demi-finale.



20h42 - Le parcours de Monaco dans cette Coupe de la Ligue 2017 : victoire 7-0 face à Rennes (8e de finale le 14 décembre 2016), victoire 4 tirs au but à 3 (1-1) sur la pelouse de Sochaux (L2) le 10 janvier et victoire (1-0) face à Nancy le 25 janvier.



20h40 - L'affluence du Parc OL devrait être record puisque 58.000 spectateurs sont attendus. Lors du derby Lyon - Saint-Étienne, 57.050 étaient venus à Décimes assister à la victoire (2-0) des Gones.



20h35 - Pour la première fois depuis 1998, la finale de la CdL ne se joue pas au Stade de France. Un temps organisée au Parc des Princes (1995-1997), puis dans l'enceinte de Saint-Denis (1998-2016), c'est désormais Décimes qui reçoit la finale. C'est le Matmut-Atlantique de Bordeaux qui a été choisi pour l'édition 2018 et le stade Pierre Mauroy de Lille en 2019.



20h30 - Les deux équipes se sont affrontées deux fois cette saison : victoire de Monaco (3-1) à domicile le 28 août (3e journée de championnat) et match nul (1-1) au Parc des Princes le 29 janvier dernier (22e journée de championnat)



20h25 - L'équipe aligné par Leonardo Jardim :



20h20 - Le onze titulaire du PSG :

Le 11 de départ Parisien pour affronter Monaco !! #ASMPSG #Déterminés pic.twitter.com/KuHZgC51GG — PSG Officiel (@PSG_inside) 1 avril 2017



20h15 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live commenté de la finale de la Coupe de la Ligue 2017 entre Monaco et Paris.