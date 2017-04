Cornet et Fofana choisissent la Côte d'Ivoire, qui vise aussi Bakayoko

publié le 04/04/2017 à 21:05

Accepter le défi proposé par Marc Wilmots ou espérer l'appel hypothétique de Didier Deschamps à terme : Maxwel Cornet et Seko Fofana ont choisi. Les deux franco-ivoiriens, sélectionnés à de nombreuses reprises avec les Bleus chez les différentes équipes de jeunes, seront définitivement des internationaux A de la Côte d'Ivoire dès lors qu'ils seront apparu en compétition officielle, comme le stipule le règlement de la FIFA. Ce ne sera toutefois pas le cas avant le 28 août et la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2018 dans la zone Afrique. Dans le groupe C, les Éléphants se rendront au Gabon.



Né à Bregbo près d'Abidjan et formé à Metz avant de rejoindre Lyon en 2015, Cornet (20 ans) a porté 52 fois le maillot frappé du coq des moins de 16 ans jusqu'aux Espoirs, où son dernier match remonte à septembre 2016. Fofana (21 ans), né à Paris, a lui débuté en équipe de France chez les moins de 17 ans et fini avec les moins de 19 ans pour 33 matches en tout. Le milieu de l'Udinese, passé par Manchester City et Fulham, n'a plus été appelé depuis septembre 2013 et un match amical contre l'Ukraine.

Ces deux "recrues" coïncident avec les débuts comme sélectionneur du Belge Marc Wilmots, qui a pris ses fonctions le 1er avril. Selon plusieurs sources, l'ancien coach des Diables Rouges aimerait également convaincre le Monégasque Tiémoué Bakayoko, l'une des révélations de la saison et lui aussi Franco-Ivoirien (il est né à Paris). Le milieu de 22 ans vient de connaître sa première sélection sous les ordres de Deschamps, mais ce n'était qu'en match amical, contre l'Espagne.