publié le 04/04/2017 à 15:43

Le championnat de France de 1ère division a vu évoluer Jean-François Hernandez à la fin des années 1980 et dans les années 1990, sous les couleurs de Toulouse, Sochaux et Marseille. Ses fils Lucas et Theo, nés à Marseille, n'ont en revanche connu que l'Espagne dans leur jeune carrière. Tous deux sont actuellement sous contrat avec l'Atlético de Madrid, avec qui ils ont effectué leurs débuts chez les professionnels. Le premier, 21 ans, y est toujours remplaçant en défense centrale. Le second, latéral gauche de 19 ans, fait lui le bonheur du Deportivo Alaves depuis plusieurs mois, sous forme de prêt.



Fort de performances remarquées, Theo Hernandez va-t-il revenir dans le club qu'il a rejoint à l'âge de 10 ans l'été prochain ? Selon le quotidien sportif espagnol Marca, la réponse est non. En dépit de la rivalité entre les deux clubs de la capitale espagnole et d'une tradition de "non-agression" sur le marché des transferts, l'international français des moins de 20 ans aurait dit oui au Real Madrid de Raphaël Varane, Karim Benzema et d'un autre natif de Marseille, Zinédine Zidane.

C'est un bon joueur, cela ne fait aucun doute Zinédine Zidane Partager la citation





"Theo : le Real va payer sa clause", titre en première page le journal madrilène, qui chiffre à 24 millions d'euros le montant à verser. Les deux parties seraient parvenues à un accord en vue d'un transfert "pour les six prochaines saisons", précise Marca, sans citer de source. "L'agent du joueur, Manuel Garcia Quilon, a annoncé au club rouge et blanc que la clause de son client allait être activée et que le souhait du joueur était de rejoindre le Real".

"C'est un bon joueur, cela ne fait aucun doute", a déclaré Zidane mardi 4 avril en conférence de presse. "Mais pour le reste, je n'ai rien à dire, je suis concentré sur ce que j'ai à faire avec mes joueurs, je ne peux pas me prononcer" . La publication de ces informations intervient à cinq jours d'un derby au sommet de la Liga qui s'annonce bouillant entre le Real (1er) et l'Atletico (3e), au stade Santiago-Bernabeu...