publié le 04/04/2017 à 20:30

Leader de Ligue 1, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions et ceux de la Coupe de France, Monaco va-t-il finalement tout perdre ? La question anime les conversations depuis samedi 1er avril et la leçon reçue par le PSG en finale de la Coupe de la Ligue (4-1). Trois jours plus tard, le club de la Principauté va en savoir un peu plus sur ses ambitions mais aussi sur le contenu de son calendrier à venir.



L'ASM se frotte à Lille, 13e de L1 qui peut embellir sa fin de saison avec cette Coupe de France. En championnat, l'équipe de Leonardo Jardim s'était baladée au Stade Pierre-Mauroy en septembre (1-4). À domicile, les rouge et blanc n'ont connu qu'une défaite en 13 matches, contre Lyon (1-3), et tournent à plus de trois buts par match. Mais le Losc va beaucoup mieux depuis la reprise en main par Franck Passi et reste sur cinq rencontres sans défaite, trois victoires et deux nuls.

À une semaine du déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund, après un autre à Angers en L1, Monaco présente logiquement un visage hybride. Des 11 titulaires face au PSG, seuls trois éléments, Valère Germain, Benjamin Mendy et Joao Moutinho débutent. À leurs côtés, Fabinho, de retour de suspension, Nabil Dirar, Almamy Touré, Andrea Raggi ou encore Ivan Cardona à la place de Kylian Mbappé.

Les équipes de départ :

Monaco : De Sanctis - Touré, Raggi, Diallo, Mendy - Dirar, Moutinho, Fabinho, Jorge - Germain, Cardona



Lille : Maignan - Amadou, Alonso, Soumaoro - Arcus, Bissouma, Mavuba, Bahlouli, Palmieri - Kishna, El Ghaz

