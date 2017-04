publié le 04/04/2017 à 17:53

L'Étoile Football Club Fréjus - Saint-Raphaël pour une immense première ou l'En Avant Guingamp pour la cinquième fois de son histoire, la troisième en quatre ans ? Le premier demi-finaliste de cette édition 2016-2017 de la Coupe de France sera connu au plus tôt sur les coups de 19h50 mardi 4 avril, avant l'affiche entre clubs de Ligue 1 Monaco-Lille.



Fondée en 2009, l’entité varoise occupe la 3e place de son groupe de CFA, la 4e division française. Entrée en lice dès le 4ème tour sur les 14 que comporte l'épreuve, fin septembre, elle s'est successivement débarrassée de Toulon (CFA), Le Pontet (CFA), Bourg-en-Bresse (Ligue 2), Le Cendre (8ème division), Grenoble (CFA), Prix-lès-Mézières (CFA2) et Auxerre (L2).

8ème de Ligue 1, vainqueur de cette Coupe en 2014 et 2009, finaliste en 1997, Guingamp a disputé quatre matches de moins pour arriver en quarts de finale. Les Costarmoricains ont écarté Le Havre (L2), Les Herbiers (National) et Quevilly (National). En cas de succès des hommes d'Antoine Kombouaré, le statut de "Petit Poucet" reviendra à Avranches (National), opposé au Paris Saint-Germain mercredi 5 avril (21h05) au stade Michel-d'Ornano de Caen.

Couope de France : le programme des quarts de finale

Mardi 4 avril :

18h00 : Fréjus - Saint-Raphaël (CFA) - Guingamp (L1) à Cannes

21h00 : Monaco (L1) - Lille (L1)



Mercredi 5 avril :

18h30 : Angers - Bordeaux

21h05 : Avranches - Mont-Saint-Michel (N) - PSG (L1) à Caen