publié le 04/04/2017 à 13:00

Marseille ne lésinera pas sur les dépenses pour retrouver un standing digne de sa riche histoire. Selon L'Équipe, qui publie le 4 avril un gros dossier sur les changements que pourrait connaître l'OM cet été, pas moins de 100 millions d'euros pourraient être consacrés par le propriétaire Frank McCourt à la refonte de l'Olympique de Marseille. 30 à 40 millions d'euros pourraient être investis dans l'arrivée d'un nouvel attaquant, qui se joindrait à Bafétimbi Gomis.



L'Équipe évoque 10 joueurs potentiels dont l'international français d'Arsenal Olivier Giroud et l'attaquant croate de la Juventus Mario Mandzukic. Des noms qui clinquants pour l'attaque marseillaise bien que les besoins paraissent plus urgents en défense. Pour pallier à la faiblesse chronique de son arrière-garde, là encore l'équipe de France semble inspirer les recruteurs phocéens.

Les Bleus réservoir de l'OM ?

Laurent Koscielny, actuellement engagé auprès d'Arsenal jusqu'en 2020, pourrait malgré tout faire partie des noms visés par l'entraîneur Rudi Garcia. Une grosse pointure tant l'ancien lorientais est d'une régularité métronomique malgré les difficultés des Gunners. Yohan Cabaye et Moussa Sissoko sont également évoqués au milieu de terrain afin de faire de Marseille un candidats au podium dès la saison prochaine.

Qui dit arrivées dit forcément départs : plusieurs membres de l'équipe actuelle de l'OM n'ont pas réussi à convaincre leur entraîneur ni Frank McCourt. Tomas Hubocan, Henri Bedimo, Rod Fanni et Karim Rekik, Eddine Khaoui et Bouna Sarr seraient les plus susceptibles de prendre la porte. La plupart d'entre eux sont cependant, sont en contrat jusqu'en 2019 ou 2020.