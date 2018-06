publié le 07/06/2018 à 15:39

Les joueurs y croient sans aucun doute. Le sélectionneur Didier Deschamps lui, ne sait pas aborder une compétition sans vouloir la gagner. Mais le public a-t-il lui aussi la même foi en l'équipe de France de football, qui sera lancée le 16 juin à midi dans son Mondial face à l'Australie ? À chaque grande compétition, la question se pose. Les Bleus ont-ils des chances de gagner cette édition ?



Des chances oui, indubitablement. Depuis 1998 et le sacre de la bande d'Aimé Jacquet, les Bleus sont décomplexés et craints. Et il y a toujours de quoi espérer un joli parcours des Bleus, le tout est de savoir si les raisons d'espérer l'emportent sur celles qui créent du pessimisme.

Pour cette Coupe du Monde en Russie, sans doute que les supporters balancent entre l'envie de voir les talents exploser sur la plus grande scène du monde, et les deux dernières années mi-figue mi-raisin. Néanmoins, et sans aucun caractère cocardier, il y a des raisons objectives de croire que les Bleus peuvent soulever le trophée le 15 juillet prochain.

1 - L'équipe qui valait un milliard

Certes c'est une considération purement pécuniaire, mais autant il est possible de se tromper sur la qualité d'un joueur qu'un club peut surpayer, autant sur un ensemble de 23 joueurs, c'est un indice à prendre en compte, bien qu'à pondérer. Mais à l'instant T, cette équipe de France regorge de joueurs convoités par l'ensemble des gros calibres de la planète football.



Ainsi, selon le site de référence Transfermarkt, le groupe France est coté à plus d'un milliard d'euros. De peu devant l'Espagne et le Brésil. Mbappé (180), Pogba (105) et Dembélé (145) ont déjà fait exploser la barre des 100 millions d'euros sur un transfert.

2 - Une équipe jeune mais expérimentée

"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années". Tirée du Cid de Corneille, la réplique de Rodrigue parle d'elle-même. Si l'équipe de France est l'équipe la plus jeune de la compétition, elle n'est pas pour autant composée de bleusaille en apprentissage.



Talents précoces, les joueurs de Didier Deschamps cumulent déjà les sélections et les matches en grande compétitions de clubs. Varane reste sur trois Ligues des champions remportées avec le Real. Griezmann est le patron technique de l'Atlético. Kanté tient seul le milieu de terrain de Chelsea depuis deux saisons. Pogba est sur le devant de la scène depuis plusieurs années, tant à la Juventus qu'à Manchester United.



En bref, si cette équipe n'est pas encore complètement en place, elle sait montrer du caractère sur le terrain.

3 - Une attaque de feu

Dembélé, Griezmann, Mbappé. Un trio offensif explosif, qui peut être complété ou remplacé par Giroud, Fékir, Lemar ou encore Thauvin. Rare sont les équipes capables d'offrir une telle palette en attaque, et une telle variété de profils. Cette Coupe du Monde peut très bien être celle de l'avènement de Kylian Mbappé, de l'explosion du talent d'Ousmane Dembélé, ou de la confirmation au haut niveau de Nabil Fékir.



En parallèle des joyaux à polir, on trouvera un Griezmann de classe mondiale, et un Giroud efficace. Si les blessures et le manque de temps ont ralenti le développement des affinités, les premiers matches du Mondial peuvent servir à régler les derniers automatismes. Il ne restera qu'à laisser s'exprimer les virevoltants dynamiteurs de défenses qu'alignera Deschamps.

Bonus - Un alignement des planètes

Si malgré tout, les éléments cités ne suffisent pas à convaincre que les Bleus ont leurs chances, il reste encore la superstition. Ainsi, lors de la victoire de 1998, le pays vainqueur de l'Eurovision était Israël. En 2018, c'est Netta, représentante de l'État hébreu qui a été couronnée au Portugal avec son titre Toy.



Autre élément, en 1998, le Real Madrid remportait la finale de la Ligue des champions face à la Juventus. quelques semaines plus tard, Zinédine Zidane propulsait la France au sommet du football mondial. En 2018, le Real Madrid a maté Liverpool en finale de C1. On attend donc de voir Lloris soulever la coupe le 15 juillet prochain.