Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio)

publié le 06/06/2018 à 15:37

Le monde entier va vibrer au rythme de la Coupe de Monde de football, qui se tient en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. Tous les quatre ans, l’événement planétaire fédère des centaines de millions de fans du ballon qui communient ensemble autour du sport mais aussi de la musique.



Après Shakira et son Waka Waka en 2010, puis le trio Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leitte en 2014, c'est au tour d'un autre trio de faire danser la foule dans les stades et les fan zones. Cette année, l'hymne officiel de la Coupe du Monde est interprété par Will Smith, accompagné de Nicky Jam et Era Istrefi. Intitulé Live It Up, le morceau signé Diplo devrait en passer en boucle sur les ondes et devenir l'un des tubes de l'été 2018.

Mais d'autres artistes n'hésitent pas à dévoiler leur titre original pour célébrer les pays participants à la compétition. Parmi eux, on retrouve Colors interprété par la star du R'n'B Jason Derulo, qui n'est autre que l'hymne officiel de Coca-Cola lors de la compétition. Ce même morceau a sa version latine avec le chanteur colombien Maluma.



Tal et Cyril Hanouna soutiennent l'équipe de France

Côté francophone, on retrouve des titres dansants et décalés : Mondial, l'hymne "officieux" de l'équipe de France chanté par Tal et On va la pécho de Cyril Hanouna, en référence au fameux trophée. Quant au rappeur Black M, il associe sa voix avec celle du chanteur Youssou N'Dour sur le morceau Gainde (Les Lions) pour soutenir la sélection du Sénégal.





Enfin, d'autres morceaux fédérateurs sont à découvrir pendant la compétition comme United By Love de la chanteuse uruguayenne Natalia Oreiro, One World de RedOne feat. Adelina & Now United et Oooh La La La La, de K2rhym qui invite sur cette chanson, l'ancien joueur brésilien Ronaldinho.