publié le 12/05/2018 à 20:00

C'est l'événement musical de ce printemps. La finale de l'Eurovision qui se déroule cette année au Portugal. Ils sont 26 pays à convoiter le fameux trophée remporté l'an passé par Salvador Sobral. Dès 21 heures, des centaines de millions de téléspectateurs et téléspectatrices vont enflammer l'Altice Arena.



Cette année, Stéphane Bern, Christophe Willem et Alma, qui représentait la France l'an passé, présenteront l'émission diffusée sur France 2. L'Hexagone est représentée par le duo Madame Monsieur (Émilie Satt et Jean-Karl Lucas) avec leur titre Mercy. Côté pronostics, les deux artistes oscillent entre la 2e et 4e place chez les fans comme chez les bookmakers. Le danger peut venir de la candidate de Chypre, donnée gagnante.

"C'est quand même un truc de fou de jouer devant 200 millions de personnes du monde entier, qui regarde la même chose au même moment", raconte Émilie Satt, la chanteuse sur RTL. Le tandem pop ne veut surtout pas décevoir le public français qui l'a choisi. "Notre engagement est d'essayer de rendre les gens heureux, de leur redonner confiance et d'être dans le positif", assure de son côté Jean-Karl Lucas.

Suivez en direct la finale de l'Eurovision

20h40 - La compétition ne va pas tarder à démarrer. Découvrez les 4 raisons de croire que Madame Monsieur peut gagner le concours.



20h22 - Madame Monsieur ont remporté le premier prix de la soirée : le "Bezençon Award" dans la catégorie presse. Il est décerné à la meilleure chanson, par la presse et les médias accrédités.

20h13 - France, Portugal, Chypre, Espagne... Qui sont les 26 finalistes de l'Eurovision cette année ?

Chypre, la France, l'Israël et la Suède font partie des finalistes favoris de l'Eurovision 2018 Crédit : Montage RTL.fr

20h - Bonsoir et bienvenue sur ce live consacré à la finale de l'Eurovision.