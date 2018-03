publié le 06/03/2018 à 15:22

Les amoureux des clubs cités ne seront pas forcément tous d'accord. Pour Robert Pirès, toute la France doit être derrière le PSG, mardi 6 mars, à l'occasion du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Paris et le Real Madrid. L'ancien joueur, âgé de 44 ans, "espère pour tout le monde et surtout pour la France" que le club de la capitale va "éliminer le grand Real Madrid".





"Aujourd'hui, on ne peut être que supporter du Paris Saint-Germain, lance le consultant. Il faut oublier si on est pour l'OM, pour Lyon, pour Bordeaux (...) C'est notre représentant, on veut qu'il aille le plus loin possible". L'exploit est-il possible après la défaite 3-1 au match aller ? "Oui, je pense (...) On est en train de parler du PSG. C'est un effectif de grand talent, très riche".

Le meilleur exemple, c'est ce qu'il s'est passé en finale de l'Euro 2016 Robert Pirès Partager la citation





Pour l'ancien "PP flingueur", l'équipe d'Unai Emery doit pouvoir surmonter l'absence de Neymar, même si la tache s'annonce "difficile, compliquée. En face, c'est une équipe expérimentée, qui a l'habitude de ce genre de rencontre". Pirès le répète : "quand on voit les hommes du PSG, on s'aperçoit que Paris a quand même ses chances".

L'ancien joueur de Metz, Marseille, Arsenal ou Villareal juge que "le meilleur exemple" à suivre , "c'est ce qu'il s'est passé en finale de l'Euro 2016 (France-Portugal, ndlr). Cristiano Ronaldo s'est blessé et on a vu tous les Portugais se souder, être vraiment solidaires". Dernier conseil adressé à "notre petit Kylian Mbappé : surtout qu'il se mette dans sa peau" à lui et ne veuille pas "à tout prix remplacer Neymar".