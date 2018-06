publié le 05/06/2018 à 11:10

Dans le magazine France football qui sort aujourd'hui, Paul Pogba se lâche et ça risque de lui coûter cher. Je vous laisse juger, voilà ce qu'il dit de lui d'abord, de son comportement jugé parfois un peu nonchalant. "J'ai toujours été comme ça. Ce que j'ai gagné je l'ai gagné en étant comme ça, je suis comme ça. C'est mon style de jeu". Et comme pour enfoncer le clou, le voilà ensuite qui se compare à Lionel Messi.



"Tu ne vas pas, dit Pogba, critiquer un Messi quand il marche sur le terrain. Il met 3 buts et tu vas dire 'ah mais il marche sur le terrain'. Non. On ne peut pas me dire comment je dois jouer. Personne ne peut me dire comment je dois jouer. Je veux, conclut-il, qu'on me donne les rênes de l'équipe de France". Je ne suis pas tout à fait sûre, dites moi si je me trompe, que ce soit la meilleure façon de demander. Qui plus est à 9 jours du coup d'envoi de ce mondial. Pogba en tout cas donne rendez-vous à tout le monde le 15 juillet, date de la finale de cette Coupe du Monde.

Une intelligence artificielle candidate à la mairie

Ça parait dingue, complètement farfelu et pourtant c'est très sérieux. C'est déjà d'ailleurs une réalité au Japon. C'est ce que j'ai découvert ce matin dans Les Échos. Là-bas, une intelligence artificielle a même déjà brigué une mairie, celle de Tama dans la région de Tokyo. C'était il y a quelques semaines.

Alors dans la pratique, c'est un humain qui s'est présenté, un certain Matsuda. Mais sur ses affiches de campagne on pouvait voir un robot aux formes féminines. S'il gagnait le candidat promettait de lui laisser le soin de déterminer la politique à mener grâce aux données à sa disposition. Matsuda et son robot n'ont pas gagné mais ils ont tout de même recueilli près de 10% des suffrages, ce n'est pas rien.



Ici en France pas de candidat robot, en tout cas pas pour l'instant, mais l'intelligence artificielle séduit. Selon un sondage que citent ce matin Les Échos, 18% des Français estiment que l'intelligence artificielle, l'IA comme on l'appelle, serait capable de faire de meilleurs choix que leurs élus, à condition tout de même que la décision finale revienne à un être humain.

L'intelligence artificielle au service du citoyen

Ouf, j'ai envie de dire. En attendant l'intelligence artificielle se met au service du politique. Le laboratoire informatique de la Sorbonne a ainsi conçu un logiciel pour estimer les conséquences des politiques en matière d'emplois. En 2016, il avait évalué que la loi El Khomri entraînerait une baisse du chômage de 0.5% à court terme, mais aurait un impact nul à long terme.



Pour Cedric Villani, le député de l’Essonne et Monsieur mathématiques d'Emmanuel Macron, l'intelligence artificielle pourrait à l'avenir aussi permettre de faire le lien entre le citoyen et l'État. Dans la Revue Charles de ce trimestre, il imagine un chabot (un robot) qui serait capable de passer en revue tous les codes, toutes les lois (et dieu sait combien il en existe) pour répondre à une question simple par exemple. Bref, on n’arrête pas le progrès !



En attendant, c'est un président en chair et en os qui se rendra tout à l'heure à Clairefontaine, à quelques jours du depart de l'équipe de France de foot pour la Russie, Emmanuel Macron déjeune avec les Bleus, et je mets ma main à couper que certains risque d'évoquer (au moins en cachette) cette interview de Paul Pogba.

Les Champs Élysées sont à vendre

La plus belle avenue monde qui est à vendre, figurez vous. C'est ce que nous dit ce matin Le Parisien-Aujourd'hui en France. Le comité des Champs Élysées qui regroupe la plus grande partie des commerçants qui y sont installés, se lance dans le business des licences.



Moyennnant finances bien sûr, les fabricants peuvent apposer les noms et logos avenue des Champs Élysées sur leurs produits. C'est une maison de thé qui va se lancer la première avec un thé bleu blanc rouge qui sera commercialisé début juillet. La marque de décoration de Noel Blachere illumination va elle bientôt proposer une dizaines d'objets lumineux. Une guirlande notamment qui rappellera celle des Champs Élysées. Pas question pour autant de vendre la marque Champs Élysées à tout bout de champs. Le président du comité prévient, pas de porte clé à un euro ou autre babiole dans le genre.



L'idée c'est d'associer la marque à des objets donnant une image valorisante de ce symbole de l'art de vivre français. À chaque fois, les entreprises retenues s'engagent à reverser un pourcentage de leur vente. Combien ? Demande Le Parisien. Impossible de le savoir. Mais pour vous donner une idée, la mairie de Paris qui a lancé sa licence en 2013 a vendu l'an dernier 3,6 millions de produits étiquetés Paris.



L'un des champions en la matière, c'est le ministère de la Défense italien. Il vend chaque année entre 80 et 100 millions d’euros.