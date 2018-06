publié le 04/06/2018 à 07:45

Ca ne vous aura pas échappé, Antoine Greizmann aime célébrer ses buts de manière insolite. Après la danse inspirée par le rappeur Drake et sa musique Hotline Bling, l'attaquant de l'équipe de France a une nouvelle trouvaille cette saison. Lorsqu'il marque, celui qui avait été désigné meilleur joueur de l'Euro 2016 mime un "L" avec ses doigts qu'il rapproche de son front.



Ce geste est vient d'un jeu vidéo lui-même inspiré du film d'horreur Ça baptisé Fortnite, un véritable blockbuster qui séduit des millions de joueurs à travers le monde. Dans ce jeu, les personnages sautillent d'une jambe sur l'autre comme Antoine Griezmann et Adil Rami l'ont fait face à l'Italie. Un phénomène qui s'appelle "Take the L", le "L" signifiant "looser" (perdant en anglais, ndlr).

> Take The L - Fortnite Battle Royale (Emote)

Antoine Griezmann célèbre ainsi ses buts depuis cette saison. Les téléspectateurs français ont pu notamment le découvrir lors de la finale de l'Europa League face à Marseille. Auteur d'un excellent match, il a inscrit un doublé. Deux occasions donc de faire la danse "Take the L".

Take the L ¿¿ Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann) le 8 Avril 2018 à 10 :17 PDT