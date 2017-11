Marché de Noël de Reims : le procureur écarte l'idée d'une menace terroriste

publié le 23/11/2017 à 12:36

Six personnes ont été interpellées dans l'Aube, la Marne et les Ardennes mardi 21 et mercredi 22 novembre selon une source proche de l'enquête. Après 48 heures de garde à vue des suspects, les enquêteurs s'orientent plutôt vers l'hypothèse d'un braquage, a précisé la source. Selon plusieurs médias locaux, ces arrestations étaient en lien avec une menace terroriste.



L'information a rapidement été tempérée par le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette dans un communiqué : "Il est particulièrement hasardeux de parler de menace terroriste sur Reims en l'état des investigations". La presse locale a notamment évoqué une potentielle attaque terroriste sur le marché de Noël de Reims. "Aucun élément ne justifie à cette heure la saisine de la section anti-terroriste du parquet de Paris qui, depuis le début des investigations, a été régulièrement tenue informée", a ajouté le procureur. Selon France Info, ces arrestations n’ont aucun lien avec celles de Reims, Saint-Dizier et Revin des lundi 20 et mardi 21 novembre, qui elles, concernaient les attentats de Paris de janvier 2015.

Une arme longue a été découverte et Matthieu Bourrette a éclairci la nature de l'enquête : "Depuis plusieurs jours, à la suite de l'obtention de renseignements, le parquet de Reims a confié au SRPJ de Reims une enquête préliminaire pour des faits de nature criminelle, sous des qualifications juridiques de droit commun".