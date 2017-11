Les "conseils" de Ségolène Royal agacent Nicolas Hulot

Nicolas Hulot et Ségolène Royal lors de leur passation de pouvoir au ministère de l'Écologie, le 17 mai 2017 à Paris.

publié le 23/11/2017 à 11:48

Ségolène Royal est-elle nostalgique de son poste de ministre ? Selon Le Point, les tendances de l'ancienne ministre de l'Écologie et du Développement durable à s'immiscer dans l'actuelle politique environnementale, agacent son successeur : Nicolas Hulot se dit en privé agacé des "conseils" de Ségolène Royal.



Depuis sa nomination au poste de ministre de la Transition écologique et solidaire, l'ancien présentateur d'Ushuaïa essuie les critiques de sa prédécesseure. Invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 5 novembre, Ségolène Royal lui a notamment demandé de rester ferme sur la question du glyphosate. "J'aime beaucoup Ségolène Royal (...) Merci du conseil, mais je n'ai pas besoin de ce conseil pour avoir de la fermeté", lui avait-il ensuite rétorqué sur BFM-TV.



Le Point rapporte également que l'ancienne ministre, récemment nommée ambassadrice chargée des pôles Sud et Nord, "inonde en permanence les deux secrétaires d'état" du ministère de SMS.

"Ambassadrice chargée des pôles Sud et Nord n'est visiblement pas un job à plein temps si j'en juge par le temps qu'elle consacre à s'occuper de politique. À sa décharge, j'imagine qu'il est très difficile d'avoir été ministre et de ne plus l'être", conclut Nicolas Hulot.

