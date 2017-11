Nasser Al-Khelaïfi réélu président de la Fédération asiatique de tennis

publié le 21/11/2017 à 16:17

Où trouve-t-il le temps et l'énergie pour mener à bien toutes ses fonctions ? Nasser Al-Khelaïfi, personnage incontournable du paysage footbalistique français, a été réélu dimanche 19 novembre lors d'un vote à Jakarta en Indonésie président de... la Fédération asiatique de tennis, sport qu'il a pratiqué à haut niveau entre 1992 et 2003.



Président en exercice du PSG depuis 2011, le Qatarien de 44 ans a atteint raquette en main la 995e place du classement mondial en 2002 et représenté son pays en Coupe Davis pendant 10 ans. Non seulement président de la branche asiatique de la Fédération internationale de tennis, il est aussi à la tête de la Fédération qatarienne de tennis, ainsi qu'aux manettes de celles de badminton et de squash.

En France, le discret homme d'affaires dirige aussi la chaîne beIN Sport. Ce n'est pas tout : au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a aussi une casquette en politique. Il a été nommé en 2013 ministre au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdullah ben Nasser ben Khalifa Al Thani. Mais un ministre "sans portefeuille" auprès de l'émir Tamim ben Hamad Al Thani, son ami de longue date.