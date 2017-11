publié le 24/11/2017 à 13:00

Noah refera-t-il danser la France du tennis, comme en 1991, sur "Saga Africa" ? Guidés par leur capitaine historique, les Bleus possèdent une occasion rêvée de soulever enfin une 10e Coupe Davis, face à la Belgique, à partir de vendredi 24 novembre (14h00) à Villeneuve-d'Ascq. La Belgique vise quant à elle une première victoire dans cette vénérable compétition par équipes du tennis mondial.



Le dernier sacre français remonte à 2001, lorsque Nicolas Escudé, Cédric Pioline - aujourd'hui capitaine adjoint - et consorts avaient renversé l'Australie, à Melbourne. Depuis, les Français ont échoué trois fois, tout près du Saladier d'argent, en 2002, 2010 et 2014.

En 2017, la victoire semble beaucoup plus accessible, car ce n'est ni la Russie de Marat Safin, ni la Serbie de Novak Djokovic, ni la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka, qui se dresse cette fois-ci face à eux.



Le voisin belge, en finale pour la deuxième fois en trois ans, n'a pas le palmarès des précédents bourreaux de la France. Toutefois, son leader David Goffin (7e mondial) a réalisé la meilleure saison de sa carrière, auréolée d'une finale lors du Masters à Londres dimanche dernier. Il débute face à Lucas Pouille (18e), qui mène 3-0 dans leurs confrontations.

Dans la foulée de cette première rencontre, Jo-Wilfried Tsonga (15e mondial) s'élancera en favori face à Steve Darcis (76e), un joueur qui vaut toutefois bien mieux que son classement en Coupe Davis. Samedi 25 novemlbre (14h), le double opposera en théorie Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert à la paire belge Ruben Bemelmans-Joris de Loore, à moins que les capitaines changent d'options, ce qu'ils peuvent faire jusqu'à) une heure avant le début de la rencontre.

Le film de la journée :

13h43 - 27.500 spectateurs sont attendus au stade Pierre-Mauroy dont environ 3.800 Belges.



13h35 - Les États-Unis sont la nation la plus titrée dans l'épreuve avec 32 succès. Le dernier remonte toutefois à 2007.



13h27 - Tout au long de la semaine, Isabelle Langé est rentrée dans l'intimité des Bleus avec Cédric Pioline. Découvrez quel Français est le plus timide, le plus marrant, le plus connaisseur en vins...



13h19 - Lucas Pouille a affronté David Goffin à trois reprises (en 2016) et l'a toujours battu : 7-6, 6-1 à Metz en indoor, 7-6, 2-6, 7-6 à Madrid sur terre battue et 7-6, 4-6, 6-3 à Brisbane sur dur.



13h12 - Les Bleus se sont inclinés en finale 8 fois, en 1925, 1926, 1933, 1982, 1999, 2002, 2010 et 2014.



13h07 - La France a remporté la Coupe Davis à 9 reprises, de 1927 à 1932 puis en 1991, 1996 et 2001.



13h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette finale de Coupe Davis.

Coupe Davis 2017 : le tableau Crédit : Vincent LEFAI, Sabrina BLANCHARD / AFP

Coupe Davis : les 10 derniers vainqueurs Crédit : Vincent LEFAI, Sophie RAMIS / AFP