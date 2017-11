Jana Novotna : décès de l'ancienne joueuse de tennis à 49 ans

et AFP

publié le 20/11/2017 à 12:52

Le monde du tennis est en deuil. Jana Novotna, 24 titres en simple et 76 en double, est décédée dimanche 19 novembre des suites d'un cancer à l'âge de 49 ans, a annoncé lundi 20 novembre la WTA. Elle "s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille dans sa République tchèque natale", précise l'organe qui gère le tennis féminin.



Née le 2 octobre 1968 à Brno, deuxième ville tchèque, Novotna avait arrêté sa carrière en 1999. Devenue entraîneure après la fin de sa carrière, elle avait notamment collaboré avec la joueuse française Marion Bartoli. Lors de ses 14 années sur le circuit, elle avait notamment gagné les quatre tournois du Grand Chelem en double et Wimbledon en simple en 1988 face à la la Française Nathalie Tauziat en finale.

Très à l'aise sur toutes les surfaces et se distinguant par un jeu offensif spectactulaire, Novotna s'est hissée au 2e rang mondial en simple en 1997, l'année où elle s'est imposée au Masters, en battant en finale une autre Française, Mary Pierce. En double, elle a occupé aussi à plusieurs reprises la place de numéro 1 mondiale. Elle s'est aussi illustrée aussi aux Jeux Olympiques, en gagnant la médaille de bronze en simple à Atlanta en 1996 et les médailles d'argent en double, à Séoul en 1988 et à Atlanta.