publié le 22/11/2017 à 10:30

Du classique avec Jo-Wilfired Tsonga et Lucas Pouille en simples et la paire Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert en double ? De la prudence avec Julien Benneteau préféré à Herbert pour sa polyvalence ? De l'expérience avec Richard Gasquet à la place de Pouille ? Yannick Noah est confronté à un sérieux dilemme à l'heure de composer l'équipe qui se dressera la Belgique en finale de l'édition 2017 de la Coupe Davis, du vendredi 24 au dimanche 26 novembre au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, le stade de football de Lille.



"Il y a six joueurs de qualité", il en faut en choisir quatre, a résumé le capitaine lundi 20 novembre, assurant que "rien n'est joué", que "jusqu'à une heure avant le tirage au sort, rien n'est certain". Il faudra donc attendre jeudi 23 novembre (12h) pour connaître l’identité des Bleus appelés à conquérir un 10e Saladier d'Argent, Trophée que la France attend de soulever à nouveau depuis 16 ans. "J'ai connu des sélections plus évidentes", a conclu le capitaine des conquêtes de 1991 et 1996.

La carte de la continuité

Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert. Reconduire la même équipe que contre la Serbie, en demi-finale, c'est privilégier la stabilité. Seul Pouille s'était raté, devant Dusan Lajovic (80e mondial). Mais le Nordiste a depuis gagné le tournoi de Vienne et est devenu en 2017 le numéro 2 français au classement, en obtenant les meilleurs résultats derrière Tsonga.



La paire Mahut-Herbert a, elle, participé pour la troisième année de suite au Masters. C'est aussi la plus utilisée par Noah depuis son retour en 2016 : quatre fois en six matches avec un bilan de trois victoires pour une défaite. Et la paire belge lui est très inférieure sur le papier. Bémol : miser sur les spécialistes du double prive les Bleus d'un troisième joueur bien plus aguerri en simple, comme Richard Gasquet, en cas de blessure de Tsonga ou Pouille, gêné à une cuisse à Bercy.

La carte options multiples

Tsonga, Pouille, Gasquet, Julien Benneteau. Vu le niveau très limité de l'équipe belge en double, il ne serait pas choquant de se passer du tandem Mahut-Herbert pour s'offrir plus d'options en simples. Gasquet et Benneteau, de retour en grande forme en fin de saison à Bercy, ont remporté ensemble le bronze olympique à Londres en 2012, sont plus polyvalents et bénéficient de davantage d'expérience en Coupe Davis.

La carte de l'expérience

Tsonga, Gasquet, Mahut, Benneteau. Derrière Tsonga, le seul à paraître indéboulonnable, Noah peut pencher pour Gasquet en numéro 2 pour les simples en privilégiant l'expérience du Biterrois (31 ans) par rapport à celle de Pouille (23 ans). Pour le double, Mahut et Benneteau (35 ans), s'apprécient et ont évolué ensemble à deux reprises en Coupe Davis, décrochant à chaque fois le point de la victoire : en Allemagne en 2015 et contre la Grande-Bretagne en avril dernier.