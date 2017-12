Marion Bartoli dans l'émission britannique "This Morning" le 7 juillet 2016

et AFP

publié le 19/12/2017 à 19:43

Une grande championne de tennis sera bientôt sur les courts. Marion Bartoli, qui avait mis un terme à sa carrière en août 2013, un mois après sa victoire au tournoi de Wimbledon, a annoncé mardi 19 décembre son retour sur le circuit professionnel en mars prochain, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.



"Ça va être un grand défi. J'espère vraiment être prête pour la mi-mars et le tournoi de Miami", a déclaré la Française âgée de 33 ans.

Après avoir connu de gros problèmes médicaux avec la présence d'un virus qui lui a fait vivre un enfer en juillet 2016, la sportive va beaucoup mieux. "Je n'étais pas très loin de mourir, il faut regarder les choses en face, avait confié Mario Bartoli sur RTL. J'étais à un point d'affaiblissement total. Ça s'est développé petit à petit dans mon corps pour atteindre un point de non-retour quasiment. J'avais deux perfusions en permanence et un tube pour me nourrir pendant six semaines."