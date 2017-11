F1 : prix, billetterie, dates... Tout savoir sur le Grand Prix de France au Castellet

publié le 08/11/2017 à 06:45

La billetterie pour le futur Grand Prix de F1 de France sur la ligne de départ ! Mardi 7 novembre, les organisateurs ont dévoilé les futurs tarifs pour la course qui se déroulera du 21 au 24 juin au Castellet. La France est de retour dans la cour des grands, visible sur la carte du championnat du monde et cela dix ans après la dernière course disputée à Magny-Cours, et 28 ans après son départ du Castellet. En juin prochain, 65.000 spectateurs sont attendus autour du fameux tracé de 5,8 km.



Dans un premier temps, seuls les Pass trois jours, permettant d’assister à toutes les séances d’essais libres ainsi qu’aux qualifications et à la course, seront mis en vente la semaine prochaine le 16 novembre. Les prix débuteront à 129 euros, et pourront atteindre jusqu'à 499 euros. À ce tarif, vous êtes placés en catégorie or, dans les zones les plus spectaculaires. Les prix sont dans la moyenne des autres Grands Prix en Europe.

Des bons plans

Néanmoins il est possible de trouver des tarifs moins élevés. Pour cela deux solutions, soit s'inscrire pour un tirage au sort qui se déroulera lundi 13 novembre, où 2.000 places à prix cassés (79 euros) seront disponibles.



Deuxième solution, acheter un billet à la journée. Ils seront disponibles à partir du 15 janvier. Les prix oscillent entre 19 et 75 euros pour le vendredi, 38 et 150 euros pour le samedi, 99 et 399 euros pour LA grande course du dimanche.

Les organisateurs misent sur l'animation

Pour ce retour en France d'un Grand Prix, les organisateurs veulent mettre le turbo, car l'animation se fera aussi en dehors de la course. Les organisateurs estiment que la moitié des spectateurs n'aura jamais vu un Grand Prix de F1. Donc il y aura de nombreuses animations dont une à Marseille avec la présence des pilotes et des équipages.



Deux concerts sont prévus au circuit du Castellet, ainsi que le passage de la patrouille de France avant l’épreuve. Il y aura même un village provençal, car la région, mais aussi la France, attend des retombées économiques.



Sur les 65.000 spectateurs, un tiers devraient venir de l'étranger. Ils devraient séjourner en moyenne quatre jours, soit un total de plus de 250.000 nuitées. Sans oublier les 3.000 personnes qui vont travailler sur le circuit. Au total, cela se chiffre en millions d'euros : 65, pour un coût estimé à 30 millions C'est une vitrine mondiale pour la France. Un Grand Prix est suivi par près d'un demi-milliard de téléspectateurs dans le monde.