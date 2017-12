Sébastien Loeb annonce son retour en WRC

publié le 20/12/2017 à 17:06

Après s’être retiré en 2012 après un neuvième titre mondial, Sébastien Loeb a annoncé mercredi 20 décembre qu’il participera en 2018 aux rallyes du Mexique, de Corse et d’Espagne au volant d’une Citroën C3 WRC. Le pilote alsacien sera associé à son fidèle co-pilote Daniel Elena, avec qui il a décroché ses neuf titres mondiaux (2004 à 2012), ajoutés à huit titres constructeurs (2003 à 2005 et 2008 à 2012) et 78 victoires.



Retiré à plein temps du WRC depuis fin 2012, présent seulement sur quatre rallyes en 2013 puis pour une pige au Monte-Carlo 2015, Sébastien Loeb, en manque des sensations propres à la discipline, disposera de la deuxième Citroën C3 WRC, la première étant attribuée au Britannique Kris Meeke. À 43 ans, il aura l’occasion d’écrire encore quelques belles pages d’histoire sur des épreuves où il compte respectivement six, quatre et huit succès, et de mettre son immense vécu au service d’une armée rouge qui joue assurément la carte de la fidélité.

J’y vais sans prétentions, avec pour objectif de m’amuser Sébastien Loeb Partager la citation





"Tout le monde est ressorti content des essais de cette année, moi le premier, et ces trois participations en sont la suite logique", explique l'intéressé. "Les sensations du rallye sont parmi les plus fortes que j’ai connues, et j’avais envie de rouler en course avec ces nouvelles WRC. C’est sympa de le faire au sein de l’équipe avec laquelle j’ai tout gagné ! J’y vais sans prétentions, avec pour objectif de m’amuser".

Avant leur retour en WRC, Sébastien Loeb et Daniel Elena seront au départ de la 40e édition du Dakar, qui se déroulera du 6 au 20 janvier entre Pérou, Bolivie et Argentine. Le duo pilotera l’une des quatre Peugeot 3008 DKR Maxi.