publié le 17/12/2017 à 18:59

La France au sommet du handball. Les Bleues ont remporté le Mondial de handball féminin en s'imposant au terme d'une finale extrêmement disputée face à la Norvège (23-21), dimanche 17 décembre à Hambourg. Il s'agit de leur deuxième titre, après la victoire en 2003.



Les Françaises imitent ainsi leurs homologues masculins qui ont remporté leur Championnat du monde en janvier dernier. La France devient ainsi la deuxième nation, seulement, à décrocher les deux titres mondiaux la même année, après l'Union soviétique en 1982.

Le match a été serré du début à la fin. Les Norvégiennes ont eu un moment un avantage de trois buts (4-7) en première période, mais ont été stoppées dans leur élan par la gardienne Amandine Leynaud, encore une fois excellente. Ce sont les Bleues qui ont viré en tête à la pause (12-10), grâce à une défense étouffante, malgré une dernière minute périlleuse à 5 contre 7 après deux exclusions temporaires.



Pendant toute la fin de la rencontre, irrespirable, les équipes se sont livré à un mano a mano. C'est la jeune Orlane Kanor (20 ans) qui a fait la différence avec Allison Pineau (2 buts chacune dans le money time). Alexandra Lacrabère a inscrit le dernier but de la délivrance à vingt secondes de la sirène et fait taire les milliers de supporteurs norvégiens qui remplissaient la salle.

Un grand bravo aux nouvelles championnes du monde !!! @FRAHandball #BleuetFier #FRANOR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 décembre 2017

La Norvège, un gros morceau

Cette finale représentait un défi énorme pour les Françaises, car il s'agissait ni plus ni moins de faire tomber la nation qui domine le handball féminin. Car ce petit pays scandinave d'à peine plus de 5 millions d'âmes exerce une domination tyrannique depuis une vingtaine d'années. Lors les 25 compétitions internationales disputées depuis 1997, il est monté 20 fois sur le podium, dont 12 sur la plus haute marche. "Si nous n'avons pas le plus beau palmarès du monde, c'est surtout parce qu'il y a cette équipe devant nous qui nous bat régulièrement", soulignait le sélectionneur Olivier Krumbholz, dont c'était la cinquième finale mondiale.



Les Françaises avaient bénéficié d'un tableau ouvert, battant la Hongrie en huitième de finale et le Monténégro en quarts. Plus sûres de leur handball à chaque sortie, les Françaises ont poursuivi une montée en puissance qui leur a permis de tout renverser sur leur passage. En demi-finale face à la Suède, qui découvraient ce niveau de compétition dans un Mondial, la lutte a été âpre et les deux équipes étaient encore à égalité à trente secondes de la fin.



La France repart là avec sa neuvième médaille dans le handball féminin, la cinquième dans un Mondial, la troisième d'affilée en compétition internationale après l'argent des JO de Rio et le bronze de l'Euro 2016.