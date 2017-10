publié le 17/10/2017 à 11:07

Confirmation doit être donnée de confidences d'élus et de maintes rumeurs qui citent le passage de la course dans les Alpes avant les Pyrénées et une étape de pavés du côté de Roubaix le 15 juillet, jour de la finale du Mondial de football en Russie. L'intégralité de la Grande Boucle 2018 est désormais connue.



Cette 105e édition, qui s'élancera le 7 juillet de Noirmoutier-en-l’Île en Vendée, comportera 6 étapes de montagne et 8 de plaine dont une sur les pavés de Paris-Roubaix. Elle ira à l'Alpe d'Huez dans les Alpes et aura un contre-la-montre dans le Pays basque à la veille de l'arrivée, le 29 juillet, sur les Champs-Élysées.

Le Tour de France 2018 aura pour sommet une étape-reine de 65 kilomètres dans les Pyrénées centrales, avec l'ascension inédite, pour finir, du col de Portet. Au total, le parcours dévoilé présente une distance de 3.329 kilomètres, estimation qui pourra être légèrement corrigée après les dernières reconnaissances des organisateurs.

Le parcours diffère grandement de l'édition de juillet dernier. En 2017, la course avait multiplié les étapes de montagne au long des cinq massifs de l'Hexagone. "On aura une première partie réservée aux puncheurs, aux sprinteurs et aux coureurs de classiques, on passera ensuite à la montagne et il y aura des surprises", résumait avant la présentation Thierry Gouvenou, le directeur sportif du Tour.

"C'est un parcours assez équilibré, avec beaucoup de terrains à exploiter, a commenté le Français Romain Bardet. Le chrono par équipes va mettre la dimension collective en avant. Après, dans certaines étapes comme celle de 65 kilomètres, les leaders d'équipes seront rapidement confrontés les uns aux autres. Cela va rendre la course encore plus excitante".

Toutes les étapes du Tour de France

7 juillet : 1re étape Noirmoutier-en-l’Île - Fontenay-le-Comte, 189 km

8 juillet : 2e étape Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 km

9 juillet : 3e étape Cholet - Cholet, 35 km (contre-la-montre par équipes)

10 juillet : 4e étape La Baule - Sarzeau, 192 km

11 juillet : 5e étape Lorient - Quimper, 203 km

12 juillet : 6e étape Brest - Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 181 km

13 juillet : 7e étape Fougères - Chartres, 231 km

14 juillet : 8e étape Dreux - Amiens Métropole, 181 km

15 juillet : 9e étape Arras Citadelle - Roubaix, 154 km



16 juillet : repos à Annecy



17 juillet : 10e étape Annecy - Le Grand-Bornand, 159 km

18 juillet : 11e étape Albertville - La Rosière 1850, 108 km

19 juillet : 12e étape Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez, 175 km

20 juillet : 13e étape Bourg-d'Oisans - Valence, 169 km

21 juillet : 14e étape Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende, 187 km

22 juillet : 15e étape Millau - Carcassonne, 181 km



23 juillet : repos à Carcassonne



24 juillet : 16e étape Carcassonne - Bagnères-de-Luchon, 218 km

25 juillet : 17e étape Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan col de Portet, 65 km

26 juillet : 18e étape Trie-sur-Baïse - Pau, 172 km

27 juillet : 19e étape Lourdes - Laruns, 200 km

28 juillet : 20e étape Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette, 31 km (contre-la-montre individuel)

29 juillet : 21e étape Houilles - Paris Champs-Elysées, 115 km