publié le 26/07/2018 à 17:33

Record absolu. Un communiqué publié mardi 24 juillet par la société de mesure d'audiences audiovisuelles, Médiamétrie, établit que la finale de la Coupe du Monde opposant la France à la Croatie a comptabilisé 26,1 millions de téléspectateurs, dimanche 15 juillet.





Selon l'institut, la rencontre a fédéré 20,9 millions de téléspectateurs, sans compter les fans-zones et les bars. "Le football se partage aussi et toujours devant le petit écran, en famille ou entre amis, avec des invités toujours plus nombreux dans les foyers au fil des matchs de l'équipe nationale", ajoute le communiqué. Le jour de la victoire de l'équipe française, les lieux publics, bars et restaurants ont donc permis un apport d'audience de 25%.

TF1 a raflé la quasi-totalité de l'audience avec 19,3 millions de téléspectateurs, quand beIN Sports en a enregistré 1,6 million.