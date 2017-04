Lana Del Rey, Soko, Mandy Moore... le résumé de la semaine sur Instagram

publié le 16/04/2017 à 07:15

On aurait pu vous abreuver de photos de nos célébrités préférées dans le désert californien. La tentation était grande tant le festival de Coachella, qui a lieu depuis vendredi 14 avril à Indio, a un potentiel instagrammable. Les tenues des actrices et mannequins nous font toujours autant rêver année après année, la programmation (entre Lorde, Lady Gaga et Shura) et les fêtes annexes organisées par de grandes marques nous donnent envie de nous téléporter de l'autre côté de l'Atlantique.



Mais pour cet Instaweek #8 (et oui, déjà !), on a pris un peu de recul. Parce que la vie continue et qu'il y a une actu avant et après Coachella. Rappelons-le. Cette semaine, on a célébré la nouvelle coupe d'une actrice qu'on adore, on est allé de l'autre côté du globe, au Japon plus précisément, pour fêter l'arrivée du printemps avec une chanteuse française et Lana Del Rey nous a fait (déjà) rêver avec la publication de la pochette de son nouvel album. Mais qui d'autre a pu nous émouvoir et nous inspirer ? Réponse dans la vidéo ci-dessus.