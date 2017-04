Jean Mom New Look - 29,99 euros Crédits : New Look | Date :

Et nous déclarons la saison des festivals lancée ! Coachella, grande messe de la pop culture, est de retour pour deux week-ends dès le vendredi 14 avril. Le désert californien va se transformer en piste de danse géante où de grandes stars (Lorde, Lady Gaga, Radiohead, Tove Lo, Kendrick Lamar...) et artistes plus confidentiels (Grace Mitchell, Hinds, Shura...) vont donner des concerts devant plus de 150.000 spectateurs.



Tradition oblige du mois d'avril, toutes les célébrités d'Hollywood et d'ailleurs se pressent dans les carrés VIP de ce festival et immortalisent leur passage - et leurs tenues vestimentaires - sur les réseaux sociaux. Car c'est ça aussi Coachella, un rendez-vous du street style qui, année après année, ne lasse toujours pas les initiés. La mode s'est complètement emparée du phénomène et certaines enseignes créent même des collections spéciales "festival" à l'image de Bershka et de H&M, qui signe cette année une nouvelle collaboration avec Coachella.

Côté tendances, on reste toujours dans le même esprit : des couleurs flashy, un esprit romantique et bohème et des clins d’œil à la terre promise-Californie.



Exemples avec cette veste en jean fleurie (H&M - 39,99 euros), ce sac en bandoulière à imprimé palmier (ASOS - 37,99 euros), ce t-shirt "California" (Zara - 7,95 euros) ou encore cette combi sexy et graphique (New Look - 39,99 euros)... La parfaite panoplie pour crâner devant les photographes... ou chez soi devant la retransmission en direct des concerts.