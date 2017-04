publié le 14/04/2017 à 09:38

C'est le festival de musique le plus en vue de l'année. Sur deux week-ends consécutifs, l'édition 2017 de Coachella se tiendra comme chaque année, à Indio, en Californie. Et cette année encore, la programmation donne le vertige. Mythique par son lieu, en plein désert, l'événement s'est également fait un nom grâce à la pléiade de stars qui s'y précipitent. L'édition 2017 du Coachella Valley Music and Arts Festival, son nom complet, se tiendra donc du 14 avril au 16, puis du 21 au 23.



Beyoncé ne participera finalement pas aux festivités, et, du fait de sa grossesse, est remplacée par Lady Gaga. Le reste de la programmation est une nouvelle fois très impressionnante. Parmi les immanquables de cette année, outre Lady Gaga, voici une sélection de concerts qui s'annoncent mémorables. Côté rock, on note la présence les 14 et 21 avril des Britanniques de Radiohead et du trio The xx.



> Radiohead - Creep - Live at Lollapalooza Berlin 2016 HD Durée : | Date : 13/04/2017

Plutôt indie ? Ne manquez pas Empire of The Sun (14 et 21 avril), ou le retour de la Néo-zélandaise Lorde (16 et 23 avril). Pour les amateurs de rap, Kendrick Lamar (16 et 23 avril) fait figure d'incontournable, tandis que les fans d'électro seront ravis de découvrir - cocorico - le duo électro Justice (16 et 23 avril) ou le jeune DJ Kungs (14 et 21 avril) qui représenteront la France à Indio. Sortez vos plus belles tenues, il est temps de faire cap sur l'édition 2017 du festival californien de Coachella !

Lady Gaga, tête d'affiche de dernière minute

Elle n'était pas prévue au programme et pourtant, la "Mother Monster" sera bien l'une des attractions de cette édition 2017. En février dernier, Beyoncé annonçait qu'elle ne participerait pas au festival, dont elle était pourtant l'une des invitées principales. Une nouvelle qui n'avait pas enchanté ses fans, qui avaient déjà pour certains dépensé une petite fortune pour aller applaudir leur madone - le festival de Coachella, outre être l'un des plus connu, et aussi et surtout l'un des plus coûteux du monde.

> Lady Gaga - Million Reasons (Live from Super Bowl LI) Durée : | Date : 13/04/2017

Quelques jours après le désistement de la principale tête d'affiche, les organisateurs du festival annonçaient que ce serait finalement Lady Gaga qui prendrait la place de Queen B sur la grande scène de Coachella. L'interprète de Poker Face se produira donc les samedis 15 et 22 avril. Et vu les dernières performances de Lady Gaga, au Super Bowl ou aux Grammy Awards avec Metallica, sa prestation dans le désert californien ne risque pas de passer inaperçue.

Les Français à l'honneur

Cette année, ils seront sept artistes ou groupes français à fouler les planches des différentes scène de Coachella. Car aux côtés des poids lourds de cette nouvelle édition, la jeune scène musicale bleu-blanc-rouge arrive en force. Au programme, DJ Snake, le duo électro Justice, le jeune Madeon, les talentueux Breakbot et Brodinski et le DJ qui cartonne en France, Kungs.

> Kungs - "Don't You Know" Durée : | Date : 08/02/2017

Les trois premiers se sont déjà produits au festival, tandis que pour Breakbot, Brodinski et le jeune Kungs, c'est une grande première. Autre petit nouveau frenchy de cette édition 2017, les rappeurs PNL, groupe montant du rap français, qui créé la surprise en s'ajoutant à la programmation riche et éclectique de Coachella.