"Des femmes ! Des femmes ! Des femmes !" C'était le souhait de Houda Benyamina, réalisatrice de l'incroyable Divines, premier long-métrage primé de la Caméra d'Or lors de l'édition 2016 du Festival de Cannes. "Pour que les choses changent, il faut qu'il y ait beaucoup plus de décisionnaires qui soient des femmes, même dans les sélectionneurs !", avait-elle alors hurlé dans le micro, son trophée tenu dans ses mains avec fierté.



Près d'un an plus tard, la situation a doucement évolué pour la 70ème édition du Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai prochain. Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, Délégué Général, ont, comme une réponse à Houda Benyamina, tenu a insisté sur ce point lors de la conférence de presse présentant la Sélection Officielle de l'année 2017, ce jeudi 13 avril.

Quelques jours après le scandale de l'affiche du festival mettant en scène l'actrice italienne Claudia Cardinale, (une histoire de Photoshop amincissant qui est mal passée auprès de nombreuses et nombreux internautes), Pierre Lescure et Thierry Frémaux ont insisté sur le nombre de réalisatrices sélectionnées cette année : 12 (pour 1930 films visionnés et 49 retenus). "C'était 9 l'an dernier, 6 il y a 2 ans, etc. etc.", mettant donc l'accent sur une progression de la visibilité des femmes lors de ce rendez-vous international, qui sera présidé par l'actrice française Sandrine Kiberlain.

24% des réalisateurs sont des femmes à Cannes

Un discours optimiste à contraster avec, d'une part, la progression constante du nombre de films proposés chaque année pour le festival et, d'autre part, le pourcentage (faible) de la représentation des femmes sur la Croisette. Les 12 femmes sélectionnées représentent environ 24% des réalisateurs ayant la chance de voir leurs films présentés en mai prochain.



Parmi elles, Cannes accueillera à nouveau Jane Campion (seule femme à avoir reçu une palme d'Or dans toute l’histoire du festival). La réalisatrice australienne viendra présenter l'intégralité de sa série télé, Top of The Lake en séances spéciales ; tout comme Kristen Stewart qui porte pour la première fois sa casquette de réalisatrice avec son premier court-métrage, Come Swim.

Des films réalisés par des jeunes femmes sur des jeunes femmes

Durant la présentation des sélectionnés, Thierry Frémaux a également souligné qu'une nouvelle génération de femmes était en marche, prête à défendre ses droits - notamment grâce à la génération précédente de femmes, installée dans des postes de décision.



"On a vu beaucoup de premiers films réalisés par des jeunes femmes sur des jeunes femmes", a ainsi expliqué le Délégué Général du festival, donnant comme exemple le premier long métrage de Léonor Serraille, réalisatrice française de Jeune femme, sélectionné pour Un certain regard.

Dans la sélection officielle...

Quand on regarde de plus prêt les statistiques, on remarque cependant que la sélection officielle des films en compétition met en valeur le travail de trois réalisatrices (sur 18 longs métrages) : Lynne Ramsay (pour You Were Never Really Here), Naomi Kawase (pour Radiance) et enfin, Sofia Coppola (pour The Beguiled). Soit près de 17% des sélectionnés.



2017 est bien l'année de la progression de la représentation des femmes dans le cinéma à Cannes. Mais les probabilités ne jouent pas en faveur des réalisatrices. Mathématiquement, on peut affirmer que cette année encore, il y a peu de chance qu'une femme remporte la Palme d'Or.