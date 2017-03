publié le 08/03/2017 à 15:16

Au tour de Kristen Stewart de se raser la tête. L'actrice vedette d'Hollywood est apparue à la première de son nouveau film, Personal Shopper, les cheveux rasés et teints en blond. Si ce changement peut être risqué, pour Kristen Stewart, c'est une réussite ! Et l'actrice est loin d'être la première à franchir le cap des cheveux courts. Quelques jours avant elle, la chanteuse Katy Perry a également affiché sur les réseaux sociaux sa nouvelle coupe courte, et blonde.



Avant elles, bien d'autres avaient succombé au blond, aux cheveux courts voire très courts. Demi Moore avait dû se raser la tête pour À armes égales, en 1998. Natalie Portman avait, en 2006, laissé tomber ses cheveux longs et bruns pour les besoins du film V for Vendetta. Emma Watson, bientôt à l'affiche de La Belle et la Bête, avait elle aussi (agréablement) surpris en se coupant les cheveux très courts en 2010.

La jeune actrice Amandla Stenberg (Hunger Games) vient également d'opter pour des cheveux rasés et teints en blonds, pour le film de Amma Asante, Where Hands Touch, attendu pour 2017. À qui le tour ?