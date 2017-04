FULL FACE MAKEUP USING JUST 5 PRODUCTS ' (for girls in a rush!)

publié le 11/04/2017 à 07:15

Trouver un bon tuto maquillage est un vrai défi, vu le nombre de Youtubeuses que compte la Toile. Pas facile de s'y retrouver donc, d'autant plus quand on a la peau métisse ou noire. Des centaines d'anonymes proposent ainsi des conseils beauté et autres tutos maquillage. Car à mesure qu'Internet s'est développé, le nombre de ces coachs amateurs a explosé. Toutes les méthodes de maquillage y sont détaillées, un régal, à condition de savoir où (et surtout qui) regarder.



Ces Youtubeuses sont très populaires. Certaines dépassent parfois les 100.000 abonnés, voire le million de vues ! Passées maîtresses dans l'art du makeup, ces jeunes femmes proposent des astuces et testent différents produits pour les peaux métisses ou noires. Maquillage de fête, pour les grandes et les petites occasions, leurs conseils ou innovations beauté sont d'une aide précieuse pour toutes leurs abonnées.

De Djulicious à Amivi en passant par Janice Beauty, Chanel Ambrose ou Milca LesCurls, petit tour d'horizon de quelques Youtubeuses à suivre impérativement si vous êtes en manque de conseils beauté pour votre peau métisse ou noire.