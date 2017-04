7 femmes DJs qui envoient du lourd aux platines

BROMANCE #3 - BRODINSKI FEAT. LOUISAHHH!!! - Nobody Rules The Streets

publié le 14/04/2017 à 07:15

Elles vivent la nuit et se couchent quand le reste du monde travaille. Elles ne sont pas encore très nombreuses, mais sont de plus en plus remarquées. Les femmes qui osent à s'essayer derrière les platines ne peuplent pas les clubs et festivals. Seules quelques unes sont parvenues à réellement sortir du lot. Encore aujourd'hui, dans les programmations, elles représentent toujours un pourcentage assez faible par rapport à leurs homologues hommes.



Pourtant, elles n'en sont pas moins douées. Certaines DJs redoublent de talent dans leur domaine et s'imposent alors sur les affiches des événements électro en devenant des figures incontournables de la techno. Malgré un monde dominé par les hommes, ces femmes se sont armées de vinyles, d'un casque et de platines pour montrer qu'elles sont à leur place autant que les DJs hommes.

1 - Nervo, les reines de l'EDM

Nervo, reine de l'EDM Crédit : SIPANY/SIPA

Elles sont au programme de la Fun Radio Ibiza Experience. Les jumelles australiennes qui forment le groupe Nervo sont d'ailleurs les seules femmes à être programmées ce vendredi 14 avril. Elles vont avoir une nouvelle occasion de montrer - car elles n'ont plus rien à prouver - qu'elles sont les reines de l'EDM (Electro dance music). Les DJs résidentes de Fun Radio parcourent les dancefloors du monde entier et les plus gros festivals du genre : Tomorrowland, Ultra Music Festival ou encore le Sunset Music Festival. Une de leur marque de fabrique : elles écrivent tous leurs titres de A à Z.



2 - Nina Kraviz, la queen de la techno

Nina Kraviz Crédit : LIONEL URMAN/SIPA

Elle est dans toutes les programmations des festivals électro. Weather, Peacock, Nuits Sonores... Cette année, vous ne pourrez pas la manquer. Souvent sur la péniche Concrete à Paris, qui a d'ailleurs été visitée par Jack Lang le week-end des 1er et 2 avril derniers, la musicienne russe manie les sons house à la perfection. Pointue et puissante, sa musique "violente et intimiste", comme elle la décrit dans une interview à Brain, permet aux festivaliers de tenir jusqu'au petit matin.

3 - Jennifer Cardini, ou la Frenchy qui cartonne

Jennifer Cardini Crédit : Instagram/Jennifer Cardini

S'il y a un domaine où la France excelle, c'est bien la musique électro. Après des musiciens qui ont su rayonner à l'international (Daft Punk, David Guetta, Laurent Garnier...), des musiciennes ont suivi leurs traces. C'est par exemple le cas de Jennifer Cardini, la quarantaine et figure incontournable de la techno. Forcément puisqu'elle s'est imposée sur la scène parisienne, puis internationale, depuis maintenant près de 20 ans. Elle a été d'ailleurs résidente au club Le Pulp et à l'origine du label indépendant Correspondant.

4 - Chloé, la prêtresse de Pulp

Une publication partagée par Chloé (DJ) / Chloé Thevenin (@listentochloe) le 20 Oct. 2016 à 6h52 PDT

Décidément le Pulp a su dénicher et faire connaître des talents. Chloé, de son vrai nom Chloé Thévenin, a aussi été l'une des DJ résidentes du club parisien fermé en 2007. Ce lieu a d'ailleurs été pour elle un véritable tremplin dans sa carrière, en plus d'être un "condensé de toutes les libertés où tous les genres étaient mélangés." La Française ne veut pas fermer son éventail de créations, alors elle explique à Trax qu'elle aime "autant les disques de house que les disques de techno."

5 - Miss Kittin, l'audace de l'électroclash

Miss Kittin Crédit : Instagram/Miss Kittin

Encore une qui prouve que la France regorge de talents en électro. On vous prévient, cela va être compliqué de ne pas avoir envie de secouer frénétiquement la tête à l'écoute des mix de Miss Kittin. Entre pop électrique et paroles trash, à 44 ans, elle ose une musique rythmée et assumée. Elle se situe d'avantage du côté de l'electroclash avec un son plutôt strict qu'elle emprunte à la scène très pointue de Détroit.

6 - Louisahhh!!! dans les traces de la French Touch

Louisahhh!!! Crédit : Instagram/Louisahhh!!!

Vous connaissez forcément Louisahhh!!!. Si si. La musique électro, et particulièrement le style qui colle aux DJs comme Gesaffelstein, Busy P ou DJ Medhi, est dans toutes vos télévisions et son titre avec Brodinski - Nobody Rules The Streets - dans une publicité pour un parfum. Elle vient donc de la scène de la French Touch et signe ses EP sur le label Bromance.

7 - Clara 3000, 27 ans et déjà avec les plus grands

Clara 3000 Crédit : Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

27 ans et toutes ses dents. Clara Deshayes est passée par les routes les plus prestigieuses pour réussir à devenir Clara 3000. Ses premiers pas, elle les fait chez Ed Banger Records, le label de Pedro Winter (Busy P et ancien manager des Daft Punk). Première partie de Justice, signe sur Kill the DJ et modèle pour Balenciaga, Clara 3000 s'assure une place de choix dans le milieu musical. "Je ne suis pas une fille dj, je suis dj", scande-t-elle dans i-d.