publié le 10/04/2017 à 08:51

Le cœur brisé est une douleur qui ne guérit qu'avec le temps. Pour se remettre d'une rupture ou d'une relation amoureuse, pour faire passer un chagrin d'amour, la durée peut être plus ou moins longue. Car pour oublier quelqu'un, il faut déjà le vouloir. On l'avait sous la peau, il faut désormais l'enlever, un peu comme un tatouage au laser. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. "Il faut faire son deuil", confirme Anaïs Papazian-Charney, sexologue à Marseille, contactée par Girls. C'est là que ça se complique.



Surtout à notre époque où les réseaux sociaux nous permettent d'être connectés en permanence les uns aux autres. Avec Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat et tant d'autres, on est envahi. La personne que l'on essaye d'effacer est partout sans être nulle part dans notre vie. Cet être cher vous manque et les réseaux sociaux sont là pour vous l'apporter sur un plateau. Sauf que ce n'est pas en épiant ses moindres faits et gestes que vous allez réussir à tourner cette page. C'est pourquoi il faut se faire violence et se forcer à bloquer la personne, même si "c'est douloureux", concède la spécialiste.

On a encore envie de savoir, de posséder l'autre Anaïs Papazian-Charney, sexologue





"Je pense que c'est essentiel", confie Maxence à Girls. Après sa rupture, il a décidé de couper tout contact avec son ex via Facebook. À l'époque, aucun des deux n'est sur Instagram ou Twitter, Snapchat n'existe pas encore, les possibilités de traquer l'être aimé sont alors diminuées. Mais le jeune homme d'une vingtaine d'années tentait tout de même de trouver des informations, une photo, de celle dont il s'est pourtant séparé. "J'ai regretté de l'avoir supprimée parce qu'elle a bien verrouillé son compte et j'avais envie d'en savoir un maximum", poursuit-il.

Il faut de toute façon un moment de vide pour se détacher Anaïs Papazian-Charney, sexologue





Pourtant, "il faut s'obliger à ne plus aller voir les comptes, le ranger hors de son champ de vision, il faut apprendre à lâcher l'autre", insiste la sexologue consciente que "c'est difficile à faire parce qu'on en n'a pas envie". "On a encore envie de savoir, de posséder l'autre, et ne plus posséder l'autre, c'est ce qui fait souffrir". Donc même si c'est compliqué et qu'on risque de rechuter comme ça a été le cas pour Maxence, il faut à tout prix se forcer à fermer les yeux sur les posts de cette personne. Car ça peut devenir "obsessionnel", selon Anaïs Papazian-Charney qui insiste sur la nécessité d'une coupure. "Il faut de toute façon un moment de vide pour se détacher" même si ça "prend plus ou moins de temps".



Outre se libérer des chaînes informatives des réseaux sociaux, se remettre de quelqu'un "passe souvent par quelqu'un d'autre qui vient guérir la blessure, remarque la sexologue. Ça permet à son orgueil personnel d'être restaurée, mais il ne faut pas non plus chercher un pansement à tout prix". Il n'y a donc pas de formule magique pour soigner sa peine en amour. Il existe toutefois des solutions pour tenter de s'en remettre le plus vite possible. Une situation dans laquelle l'expression "prendre son mal en patience" prend tout son sens.