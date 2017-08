"120 battements par minute", "Les Proies"... 9 films à voir au mois d'août

publié le 03/08/2017 à 14:05

Qui a dit que les salles obscures en été étaient réservées aux blockbusters américains et autres films de super-héros à très très gros budgets ? Ce mois-ci, vous allez être surprises tant la programmation des sorties cinéma s'annoncent pointues et totalement en accord avec la ligne éditoriale de Girls.



Que vous soyez adeptes des productions à mini-budget, des films d'action, du cinéma d'auteur, des comédies ou films historiques, vous allez être servies. La rédaction de Girls a en effet ajouté à sa liste de longs métrages à voir pas moins de neufs œuvres cinématographiques.

Au programme des salles obscures du mois d'août : le parcours d'une mère adolescente pour retrouver son bébé, Charlize Theron en espionne sans pitié, le récit bouleversant des combats menés par l'association Act Up-Paris ou encore le dernier Sofia Coppola, primé lors du 70e Festival de Cannes. Vous n'avez plus qu'à choisir.

1. "Les filles d'Avril", un portrait d'une mère-ado combattive

Un film à la fois dérangeant et important que nous avions vu lors de la 70e édition du Festival de Cannes, où Les Filles d'Avril était présenté lors de la sélection officielle Un Certain Regard. Ce long métrage réalisé par Michel Franco raconte l'histoire de Valeria, 17 ans, maman d'une petite fille qui va voir sa vie bouleversée par le retour imprévu d'Avril, sa mère, qui ignorait tout de la grossesse de sa cadette.



Alors qu'Avril franchit l'impensable, Valeria va devoir puiser en elle tout son courage et sa détermination pour retrouver le contrôle de sa vie.



Sortie le 2 août.

2. "Petite amie", l'amour comme nouveau sens à sa vie

Naama a 17 ans et, comme toutes les ados de son âge (ou presque), elle aime faire la fête, sortir avec ses amis, fumer quelques cigarettes entre les cours et oublier qu'elle vit dans une famille où l'ambiance n'est pas au beau fixe. La vie de Naama va prendre un nouvelle direction lorsqu'elle celle-ci va rencontrer et tomber amoureuse de Dana, la nouvelle de son lycée israélien.



Sortie le 2 août.

3. "Djam", un voyage au cœur de la Turquie

Djam est Grecque et rencontre une Française, Avril, à Istanbul. La première doit récupérer une pièce rare pour réparer le bateau de son oncle tandis que la seconde est venue pour aider les réfugiés sur le terrain. C'est le début d'une aventure sur les routes de Turquie où Avril va découvrir la vie telle que l'entend la libre et imprévisible Djam.



Sortie le 9 août.

4. "Atomic Blonde", portrait d'une espionne sans pitié

Dans Atomic Blonde, Charlize Theron incarne une espionne britannique à qui l'on a confié une périlleuse mission : celle de livrer un dossier de la plus haute importance en plein Berlin des années 80. L'agent Lorraine Broughton va devoir échapper à ses ennemis grâce à ses talents de combats à mains nues comme avec des armes ou l'aide de David Percival, chef de la station locale. Attention aux balles perdues.



Sortie le 16 août.

5. "120 battements par minutes", récit bouleversant et nécessaire

Paris, début des années 90. 120 battements par minute, c'est l'histoire d'un combat, celui d'Act Up Paris, une association de lutte contre le Sida, et qui a conquis la Croisette en remportant le Prix du Jury lors de la 70e édition du Festival de Cannes.



Le réalisateur Robin Campillo a filmé comme un documentaire les coulisses des opérations des membres de l'association, incarnés par Adèle Haenel, Nahuel Perez Biscayart et Aloïse Sauvage. Le récit d'un combat du passé on ne peut plus actuel.



Sortie le 23 août.

6. "Ciel Rouge", un autre regard sur la guerre du Vietnam

Direction le Vietnam en 1946. Philippe débarque dans ce pays après la guerre dans le but de le pacifier. Au milieu des paysages à couper le souffle du Vietnam, le jeune homme fait la connaissance de Thi, une jeune femme qui ne souhaite que son indépendance.



Alors que le "Français étrange", comme elle l'appelle, comprend que le destin de Thi se situe six pieds sous terre, ce dernier décide de fuir avec elle. C'est le début d'un voyage au cœur de la jungle vietnamienne au nom de l'amour et du courage.



Sortie le 23 août.

7. "Les Proies", ou le féminisme à la sauce Sofia Coppola

Pour son sixième long métrage, Sofia Coppola a choisi de réadapter à sa sauce un film réalisé par Clint Eastwood en 1971. Les Proies dans l’œil de la réalisatrice américaine ne sont plus les victimes d'un Yankee qu'elles recueillent dans leur belle demeure, à l'abri des combats de la Guerre de Sécession, aux États-Unis.



Au contraire, les femmes jouées par Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Elle Fanning choisissent de jouer la carte de la sororité pour mieux préserver leur liberté. Aux risques et périls du Yankee, interprété par Colin Farrell.



Sortie le 23 août.

8. "Patti Cake$", road trip musical

Grosse voiture, allure de star du hip hop, Patricia Dombrowski a choisi le nom de scène Patti Cake$ alors même qu'elle est encore serveuse dans un bar au fin fond du New Jersey. Un jour, après avoir révélé l’ampleur de son talent de slammeuse, Patti part à l'aventure (musicale) avec son meilleur ami et un musicien étrange mais talentueux. L'objectif : faire entrer Patti dans la cour des grands.



Sortie le 30 août.

9. "Seven Sisters", pour voir plus que double

Que se passe-t-il pour une famille qui, alors qu'une politique d'enfant unique a été mise en place pour préserver le pays, voit naître sept enfants d'un coup ? Réponse : on cache ses filles nommées selon les jours de la semaine et on décide de les faire passer pour un seul enfant unique, Karen Settman, incarnée(s) par Noomi Rapace. La technique fonctionne jusqu'au jour où l'une d'elles disparaît.



Sortie le 30 août.