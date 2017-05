publié le 26/05/2017 à 07:05

Un film à la fois dérangeant et important. Les Filles d'Avril aborde un sujet peu traité au cinéma : la maternité adolescente. Le réalisateur Michel Franco l'a présenté en compétition Un Certain Regard lors du 70e Festival de Cannes, jeudi 25 mai.



Il y raconte l'histoire de Valeria, 17 ans, amoureuse et déjà maman. Elle vit avec sa grande sœur Clara au Mexique, toutes deux nées de pères différents. Valeria n'a rien à voir avec son aînée. Elle transpire la liberté et est à l'aise dans sa peau et son corps.

Elle n'essaye pas de taire ses gémissements de plaisir quand elle couche avec son Mateo, sort de sa chambre complètement nue sans gêne, et a surtout caché sa grossesse de 7 mois à sa mère qui n'habite pas avec ses filles. Un tempérament trempé pour une silhouette qui parait pourtant fragile.

> "Les Filles d'avril (Las hijas de Abril)", le teaser

La vie semble douce et sans trop d'encombre, jusqu'à l'arrivée de sa mère. Une présence qui va chambouler le cours de son histoire et va la pousser à montrer sa détermination sans faille. Valeria n'a que 17 ans, mais quand sa propre génitrice décide de faire adopter sa fille Karen sans la consulter, elle réagit comme une mère. Fait hurler ses entrailles de douleur avant de sombrer dans une déprime.

Un personnage à la détermination spectaculaire

Le film ne tourne pas uniquement autour de ce personnage. Celui d'Avril, sa "mama" - interprétée par l'Espagnole Emma Suárez - qui tente de prendre la place de Valeria au point de franchir l'infranchissable, prend, justement, beaucoup de place. C'est ce personnage - que vous allez détester - qui va déclencher cette détermination spectaculaire.



Valeria se bat, sans aide, sans Mateo, sans sa sœur. La jeune maman, incarnée par l'actrice prometteuse Ana Valeria Becerril, va prendre le bus seule jusqu'à Mexico pour retrouver sa mère. Elle va avoir de mauvaises surprises que nous ne dévoileront pas pour ne pas vous gâcher le plaisir. Des surprises qui vont lui donner l'occasion de réagir à son malheur et d'y remédier coûte que coûte. Pour finalement retrouver sa Karen et son sourire. À découvrir des le 26 juillet prochain dans les salles françaises.