"The Circle", le dernier film avec Emma Watson, réussit-il le Bechdel Test ?

publié le 12/07/2017 à 07:12

Peut-on vivre sous le règne de la transparence totale ? C’est à cette épineuse question que tente de répondre The Circle, le dernier film d'anticipation avec Emma Watson et Tom Hanks en salles ce mercredi 12 juillet.



On y suit Mae, une jeune femme pleine d’ambition qui intègre The Circle, une entreprise dédiée aux réseaux sociaux fondée par le roi de la Silicon Valley, Eamon Bailey. Très vite, la jeune femme est embarquée dans une expérience inédite repoussant les limites de la liberté individuelle. Celle-ci aura cependant de lourdes conséquences sur ses proches mais aussi sur la société entière.

The Circle s'inscrit dans la lignée des fictions d'anticipation que l'on peut découvrir dans la série Black Mirror, par exemple : le futur inquiétant qui y est dépeint ressemble étrangement à ce que nous vivons aujourd'hui ou à ce que l'on pourra expérimenter dans les 5 à 20 prochaines années.



À travers cette fable questionnant notre usage des réseaux sociaux, le réalisateur James Ponsoldt s’interroge alors sur les limites que l’on peut franchir au nom du progrès mais également sur notre besoin de transparence et de savoir acquis grâce au pouvoir du numérique.



The Circle, porté par Emma Watson, est également l’un des rares films consacrés aux nouvelles technologies à mettre un personnage féminin au premier plan. L’occasion idéale pour faire passer à ce long-métrage notre redoutable Bechdel Test (1).

> The Circle - Bande-Annonce VOST avec Emma Watson, Tom Hanks Durée : | Date : 11/07/2017

Reçu ou recalé ?

The Circle met en scène (au moins) deux personnages féminins identifiables : Mae est entourée notamment de sa mère qui soutient jour après jour son mari atteint de sclérose en plaques et de son amie Annie. C’est d’ailleurs grâce à cette femme d'affaire aux importantes responsabilités que Mae réussit à intégrer l'entreprise.



Elles parlent ensemble : à plusieurs reprises, Mae échange avec sa mère en privé ou en compagnie de son père. On peut également l’apercevoir aux côtés d’Annie, avec qui elle prend le temps de discuter sur des sujets aussi légers que sérieux.



Leur sujet de conversation ne concerne pas un homme : lorsque Mae échange avec sa mère, c’est au sujet de ses nouvelles responsabilités, mais aussi de son père. La jeune femme s'inquiète régulièrement de ses conditions de santé et de l'aide qu'elle peut lui apporter. Les conversations que Mae entretient avec Annie sont bien différentes. Les deux amies parlent de leur travail et des conflits moraux que pose l'expérience menée par The Circle. Lorsqu'elles discutent au sujet d'un autre garçon, c'est de leur patron ou de l'ami d'enfance de Mae avec qui la jeune femme entretient une relation compliquée, mais loin des affres de l'amour.



Total : 3/3

Verdict

Si le sujet de The Circle ne traite pas situation des femmes dans le monde de la Tech, ce sont elles qui se voient mises sur le devant de la scène. Mae est présente sur tous les plans ou presque : c'est à travers son regard que le spectateur suit l'intrigue du film. Une exception dans la collection de productions ayant pour décor une entreprise de nouvelles technologies (rappelez-vous The Social Network, Steve Jobs, Les Stagiaires…).



Quant aux personnages masculins, ces derniers sont très rapidement esquissés : Tom Hanks représente l’archétype du charismatique chef d'entreprise dont les motivations profondes restent relativement obscures, tandis que le personnage joué par John Boyega reste très passif face à ce qui se trame. Au contraire, Mae se caractérise par l'ambiguïté de ses actions et non par son poste ou encore son genre. The Circle est donc à découvrir pour se remuer le cerveau ou se convaincre de passer par la case détox d'Internet.



Note finale : reçu, mention spéciale "femmes qui changent le monde"

(1) Le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?