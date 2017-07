publié le 08/07/2017 à 07:15

Difficile de succéder à Wonder Woman, le dernier film de super-héros (ainsi que premier blockbuster réalisé par une femme et mettant en scène une super-héroïne) qui explose tous les compteurs au box-office ces dernières semaines.



Mais avec le lancement de la saison estivale, le mois de juillet n'a pas à rougir de sa programmation où films indépendants confidentiels et productions à plus gros budget nous offrent la même promesse : des héroïnes qui valent le détour et offrent au cinéma une nouvelle dimension.

Au programme dans les prochaines semaines : un documentaire qui révèle les coulisses du monde de la cuisine, un film sur le pouvoir des nouvelles technologies et des réseaux sociaux avec Emma Watson dans le rôle du personnage principal et l'adaptation d'une BD à succès avec une Cara Delevingne toujours plus badass.

1. "À la recherche des femmes chefs"

Vérane Frédiani, la réalisatrice de ce documentaire, est allée à la rencontre des femmes chefs de France et d'ailleurs pour mettre en valeur leur savoir-faire et comprendre pourquoi elles sont autant invisibilisées dans les guides, les salons et les classements de revues spécialisées.



À voir absolument pour comprendre le poids des réseaux dans les carrières des hommes et des femmes chefs mais aussi pour découvrir les univers de celles qui font vivre la cuisine d'aujourd'hui.



À la recherche des femmes chefs, de Vérane Frédiani, en salles depuis le 5 juillet.





2. "Embrasse-moi !"

Dans ce film, Océanerosemarie tient toutes les ficelles. Elle est à la fois (co)réalisatrice, actrice et personnage d'une comédie romantique dans laquelle elle vient de rencontrer "la bonne", la femme de sa vie (jouée par Alice Pol). Mais les sentiments ne sont pas (encore ?) réciproque et Océanerosemarie va devoir tout faire pour conquérir son cœur. Alors, cap ou pas cap ?



Embrasse-moi !, de Océanerosemarie et Cyprien Val, en salles depuis le 5 juillet

3. "Anna"

C'est le portrait d'une femme, Anna (Juana Acosta), en proie à ses démons. Également mère d'un petit Nathan, 10 ans, elle décide de quitter brutalement la vie qu'elle connaît pour retourner en Colombie, le pays où elle est née.



Là-bas, elle se retrouve avec son fils et son petit ami, loin du père de Nathan qui estime qu'Anna n'est pas en mesure de s'occuper de leur enfant. Une nouvelle vie de liberté s'offre alors à cette femme capable de tout.



Anna, de Jacques Toulemonde Vidal, en salles depuis le 5 juillet

4. "The Circle"

The Circle, c'est le nom d'un mouvement puissant dédié aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Mae (Emma Watson) vient d'être engagée par ce dernier et s'engage dans une expérience révolutionne où les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles peinent à se distinguer.



Mae devra faire des choix. Elle découvre leurs conséquences à son échelle et à celui de l'humanité tout entière.



The Circle, de James Ponsoldt, en salles le 12 juillet

5. "Une femme fantastique"

Une femme comme Marina (Daniela Vega), en couple avec un homme comme Orlando (Franciso Reyes) ? Les commentaires et les regards douteux ne tardent pas arriver. Pourtant, leurs 20 ans d'écart ne les dérangent pas. Marina et Orlando sont amoureux et voient un avenir ensemble.



Leurs projets communs sont brisés lorsque Orlando décède brutalement. Les représailles de la famille de ce dernier ne tardent pas à arriver et Marina va devoir se battre pour rester la femme forte, belle et fantastique qu'elle a toujours été.



Une femme fantastique, de Sebastián Lelio, en salles le 12 juillet





6. "Un vent de liberté"

Elle s'appelle Niloofar (Sahar Dolatshahi), a 35 ans et vit aux côtés de sa mère à Téhéran. Cette ville trop polluée ne plaît pas à Niloofar, qui décide de déménager à la campagne pour protéger sa mère. Un nouveau cadre de vie dans lequel l'héroïne d'Un vent de liberté va apprendre à dire non à ceux qui veulent penser pour elle.



Un vent de liberté, de Behnam Behzadi, en salles le 19 juillet

7. "Valérian et la Cité des Mille Planètes"

Cette adaptation cinématographie de la bande-dessinée Valérian et Laureline (de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières) a préféré troquer le prénom de l'héroïne (incarnée par Cara Delevingne) au profit d'un titre à rallonge et masculin.



Le film réalisé par Luc Besson réussit toutefois à établir une belle égalité entre les deux agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains.



Valérian et la Cité des Mille Planètes, de Luc Besson, en salles le 26 juillet