Elle Fanning, aux côtés de Sofia Coppola et Stephen Dorff pour la projection de "Somewhere" au festival de Venice, en 2010

publié le 15/05/2017 à 11:43

"Merci à L'Oréal Paris Makeup de m'accueillir dans votre fabuleuse famille !" Elle Fanning est heureuse et le fait savoir sur son compte Instagram. À 19 ans, la jeune actrice américaine rejoint le clan très privilégié des égéries de la marque de maquillage "qui célèbre les femmes parce que nous ne valons toutes", a ajouté Elle dans son post.



Ses premiers pas d'égérie, l'actrice les fera dès cette semaine, lors du festival de Cannes. Elle y défendra deux longs-métrages : The Beguiled, de Sofia Coppola et How To Talk To Girls At Parties (hors compétition) de John Cameron Mitchell.

Elle Fanning n'est cependant pas une nouvelle venue dans la compétition cannoise. La jeune actrice était sur la Croisette l'année dernière pour y présenter The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Retour en 4 points sur le fabuleux destin d'une grande actrice en devenir.

1. Le cinéma, une histoire de famille

Née dans l'État américain de Géorgie il y a 19 ans, Elle Fanning ne descend pas d'une lignée d'acteurs ou personnes influentes dans le cinéma. Ses parents sont plutôt branchés sport (maman dans le tennis, papa dans le baseball), tout comme l'un de ses grands pères (joueur de football américain) et l'une de ses tantes (journaliste sportive).



Pourtant, le cinéma est en quelque sorte une histoire de famille... ou plutôt de sœurs : Elle a suivi le chemin de son aînée, Dakota, 23 ans, également actrice.

Elle et Dakota ont scellé ensemble leur destin d'actrices. Malgré leurs quelques années de différences d'âges, elles ont plus ou moins commencé à jouer sur grand écran en même temps, Elle interprétant à plusieurs reprises le rôle de sa sœur, en plus jeune.



C'est par exemple le cas dans Taken (une série télévisée diffusée sur le câble américaine en 2002), Sam, je suis Sam (avec Sean Penn et Michelle Pfeiffer, également sorti en 2002) ou encore dans Charlotte's Web, en 2005, où Elle tient le rôle de la "future petite fille" du personnage interprété par Dakota.



Si aujourd'hui, les deux jeunes actrices se sont éloignées sur les plateaux de tournage, elles n'en restent pas moins très proches. En témoignent leur compte Instagram respectif où il n'est pas rare d'y croiser l'une ou l'autre au fil des posts.

2. Une collection de premiers rôles

La talent de Elle Fanning est rapidement remarqué. La très jeune actrice s'impose rapidement dans des premiers rôles en 2008 dans un long métrage intitulé Phoebe in Wonderland, puis dans Somewhere de Sofia Coppola, dans lequel Elle, alors âgée de 12 ans, partage l'affiche avec Stephen Dorff.



Magnétique, mature et talentueuse, l'adolescente fait alors son entrée dans la cour des grands et cumule aujourd'hui près de 40 productions cinématographiques. On la verra ensuite dans Twixt, thriller horrifique de Francis Ford Coppola, Super 8, un autre thriller réalisé par un autre réalisateur de renom aux États-Unis : J.J. Abrams.



Elle Fanning partagera aussi l'affiche avec Angelina Jolie dans Maléfique avant de faire sensation au festival de Cannes, en 2016, dans le rôle d'un apprentie mannequin dans The Neon Demon de Nicolas Winding Refn.

3. Une icône mode qui sait se faire discrète

Elle n'est pas que la chouchou des grands réalisateurs. La jeune actrice est aussi une muse pour les créateurs de mode et les photographes du genre. En témoignent les nombreuses séances photos auxquelles a participé Elle Fanning pour Vogue, W, V Magazine...



Présente dans les pages de mode les plus prestigieuses, l'actrice n'en reste pas moins une jeune femme discrète qui en dit peu sur sa vie privée. Un cocon familial qui semble la préserver des dangers de la célébrité.

4. Un talent pour le chant

Elle Fanning, tout comme sa grande sœur (dans le film The Runaway), a eu l'occasion de nous montrer qu'en plus de savoir jouer, elle pouvait pousser la chansonnette.



La jeune femme nous l'a prouvé au festival de jazz de Montreux lorsque Woodkid l'a invitée sur scène en juillet 2016. Les deux artistes ont alors chanté ensemble Never Let You Down, un titre écrit à l'origine pour la bande-originale de Divergente et interprété en duo avec la chanteuse suédoise Lykke Li.

"Aucun mot ne peut exprimer à quel point cette soirée a été spéciale pour moi", a témoigné Elle dans un post sur Instagram. Après avoir remercié Yoann Lemoine (l'homme derrière Woodkid), l'apprentie chanteuse a ajouté qu'elle ne pourrait "jamais oublier" ce qu'elle a ressenti sur scène, "un rêve devenu réalité". À moins de 20 ans, des rêves, il lui en reste à Elle Fanning. On espère pour notre plus grand bien qu'elle continuera à les réaliser.