publié le 25/05/2017 à 11:30

Sofia Coppola et le Festival de Cannes, c'est une longue histoire. La cinéaste y a présenté son tout premier long-métrage, Virgin Suicides, adapté du roman de Jeffrey Eugenides, en 1999. Une révélation. La réalisatrice est de retour sur la Croisette pour présenter le sixième film de sa carrière : Les Proies. De nombreux commentaires mitigés ont été rapportés sur ce thriller, mais on en ressort emballé.



L'Américaine garde toute la maestria de sa mise en scène, (à l'œuvre dans des films comme Marie-Antoinette ou Lost in Translation), mais en la façonnant pour un thriller en costumes, sorte de conte cruel et sensuel sur le désir et la tentation. L'histoire se passe durant la guerre de Sécession et raconte comment un soldat nordiste va être soigné dans une grande maison uniquement habitée par des adolescentes et des femmes, réveillant passions et désirs enfouis.

J'ai trouvé intéressant de revenir au roman, mais avec un point de vue féminin. Sofia Coppola Partager la citation





Les Proies est une nouvelle version du film de Don Siegel, sorti en 1971 avec Clint Eastwood, basé sur le roman de Thomas Cullinan. "J'ai aimé la promesse inédite de l'histoire : s'intéresser à un groupe de filles dans une école du Sud en pleine guerre civile, capturant un soldat ennemi. Le film original se place du côté de l'homme (...) j'ai trouvé intéressant de revenir au roman, d'en garder les enjeux, mais avec un point de vue féminin", confie Sofia Coppola au micro de RTL.

