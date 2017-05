publié le 23/05/2017 à 20:41

On n'avait jamais vu autant de stars au même endroit, au même moment. À l'occasion du 70ème anniversaire du Festival de Cannes mardi 23 mai, tout le cinéma mondial était présent sur le tapis rouge du Grand Théâtre Lumière pour une montée des marches exceptionnelle.



De nombreux noms prestigieux du cinéma ont défilé sur la Croisette. Nicole Kidman, Marion Cotillard ont fait une apparition remarquée sur le tapis rouge. Charlize Theron était sublime dans sa longue robe noire qui dévoilait ses jambes, tandis qu'Elle Fanning est arrivée avec une élégante robe fleurie. De son côté, Eva Longoria a attiré tous les regards dans sa robe pailletée.



Les lauréats des Palmes d'or, des prix d'interprétations et d'anciens jurés étaient présents. Parmi eux, on retrouve George Miller, mais aussi Benoit Magimel, Kristin Scott Thomas ou encore Madds Mikkelsen. Catherine Deneuve est également apparue dans une longue robe rouge et noir, en compagnie de Roman Polanski, lauréat de la Palme d'or en 2002.

Une soirée exceptionnelle pour les 70 ans du Festival

Après cette impressionnante montée des marches, une soirée est organisée, présidée par Isabelle Huppert, récompensée deux fois du prix d'interprétation. Pour retracer l'histoire du Festival de Cannes, des extraits de films et des images d'archives seront projetés. La nouvelle ministre de la Culture Françoise Nyssen y a également fait sa première apparition à un événement culturel depuis sa nomination le 17 mai.

Mais les attentats de Manchester planent néanmoins sur l'événement. Dans l'après-midi, une minute de silence a été observée sur la Croisette. Les feux d'artifice prévus pour cette journée d'anniversaire ont également été annulés.



