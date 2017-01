Contrairement aux hommes, les femmes ont la chance de pouvoir se toucher de plein de manières différentes. Petite liste non-exhaustive des caresses à s'offrir.

par Cécile De Sèze publié le 09/01/2017 à 14:00

Les bienfaits de l'orgasme existent. Ce ne sont pas des mythes. Il peut aussi bien adoucir la douleur des règles que diminuer le stress ou lutter contre l’insomnie. La liste est longue, et faut-il encore savoir se faire jouir. Car toutes les femmes ne connaissent pas si bien leur corps. Beaucoup se contentent des zones les plus attendues (le vagin et le clitoris) et ne s'aventurent pas vers d'autres parties du corps qui pourraient, pourtant, leur procurer du plaisir.



Même concernant les parties génitales, nombreuses sont celles qui ne parviennent pas à atteindre l'orgasme, seule ou en couple. L'anorgasmie n'est pourtant pas une fatalité, il suffit d'aller à la rencontre de son corps, de ses désirs, de ses sensibilités. Et s'il est possible de jouir autrement que par la pratique sexuelle, il existe aussi de nombreuses manières de se faire jouir sexuellement, autrement dit, de se masturber.

1 - Des caresses, tout simplement

La première technique pour se caresser le clitoris (seulement 20% des femmes jouissent par pénétration vaginale), c'est la plus simple : glisser ses doigts dans sa culotte et commencer à titiller la zone sensible. Justement parce qu'elle est sensible, il est préférable de ne pas l'attaquer trop directement. Vous pouvez d'abord stimuler les alentours et petit à petit, vous rapprocher du sommet de votre boule de plaisir.

2 - Sur la culotte, ou autre

La sensibilité du clitoris peut parfois être trop poussée. Effleurer la zone peut ainsi être davantage plaisant. Certaines prennent plus de plaisir à se caresser le bonbon à travers la culotte, ou tout autre morceau de tissu (doux de préférence). Le geste devra sans doute être plus rapide que s'il était réalisé à même la peau, afin d'avoir tout autant de sensations.

3 - Maniez-le comme un pénis

Pour changer des gestes circulaires ou frénétiques sur votre clitoris, vous pouvez vous amuser à le manier comme si c'était un pénis. À savoir l'attraper à sa racine et faire des va-et-vient comme sur le sexe d'un homme. Certaines femmes y sont sensibles.

4 - Tapotez du bout du doigt

Avec ou sans culotte, vous pouvez aussi vous essayer à tapoter plus ou moins légèrement votre berlingot, en jouant sur les différentes zones. Le clitoris est plus ou moins sensible. Un côté peut faire plus d'effet qu'un autre, c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à tenter. Vous n'avez rien à perdre de toute manière.

5 - Aidez-vous de vos grosses lèvres

Votre corps est votre ami. Aucune partie de votre anatomie n'est là pour vous empêcher de prendre du plaisir, alors explorez. C'est ainsi que l'on se rend compte que manier son clitoris et le masser en le prenant entre ses doigts avec les grosses lèvres peut être littéralement jouissif.

6 - Le pommeau de douche

Une technique vieille comme l'existence de la douche. Beaucoup de femmes apprécient un peu d'aide pour se faire du bien, et ont trouvé un objet parfait sous la main. Le pommeau de douche, ou plutôt le jet qui en sort, procure des sensations qu'aucun doigt ne peut imiter.

7 - Avec des gadgets

Il existe des centaines de sex-toys différents conçus et pensés uniquement pour votre plaisir. Entre les boules de Geisha, les godemichés ou encore les canards en plastique, il vous suffit de trouver l'objet qui sera adapté à vos besoins et envies.

8 - Faites-le frissonner

Les sensations de chaud et froid peuvent aussi faire des effets inattendus. Certaines racontent d'ailleurs utiliser un glaçon qu'elles se frottent sur les parties génitales sensibles, jusqu'à l'entrée du vagin. L'extrême froid confronté à la chaleur de votre organe sexuel stimulé peut vous procurer un plaisir insoupçonné.

9 - La bonne idée du lubrifiant

Certains lubrifiants ont cette particularité de faire alterner le chaud et le froid, comme le gel Play O de Durex. Les lubrifiants sont de toute manière une bonne idée. Un vagin trop sec ne sera pas très agréable à toucher. La salive peut aider, mais sur une courte durée, alors que le gel vous tiendra tout au long de l'expérience.

10 - Plusieurs zones à la fos

Comme signalé plus haut, il existe de nombreuses zones érogènes. Si la majorité des femmes stimulent leur clitoris, d'autres préfèrent la pénétration vaginale, et d'autres encore aimeront les deux à la fois. Voire plus. Les tétons, l'anus, mais aussi les oreilles, les orteils, les fesses... Toutes les zones du corps peuvent potentiellement accroître votre plaisir.

11 - Sans les mains !

Dernière technique à explorer : sans les mains. Comme Natalie Portman dans Black Swan, vous pouvez vous aider de votre couette ou d'un oreiller sur lequel vous vous placez à califourchon. Le frottement de la bosse sur votre clitoris, associé à la stimulation de l'entrée de votre vagin vous procurera sans doute des sensations des plus agréables. Il est de plus facile de s'imaginer dans le feu de l'action dans cette position, si jamais vous êtes du genre à vous projeter dans une situation réelle.



La position à plat ventre peut aussi appeler la participation de vos mains. Vous l'aurez compris, il existe de nombreuses manières de se faire du bien, pas seulement ces 11 exemples. Alors la prochaine fois que vous êtes en manque, n'hésitez pas à tenter de nouvelles expériences. Surtout, n'oubliez pas de vous toucher, sortez vos doigts !