Le sexisme à Hollywood ? Pire que dans les années 50 selon Natalie Portman

publié le 30/11/2016 à 11:11

Rey, dans Star Wars, Katniss Everdeen dans Hunger Games ou encore Tris dans Divergente, ces personnages féminins ont deux points communs : elles sont badass et héroïnes principales d'un film made in Hollywwod, à savoir le centre névralgique du cinéma à gros budget, du blockbuster aux millions de dollars et millions d'entrées. Un bon point pour la féminisation du cinéma américain ? Pas vraiment, selon Natalie Portman.



L'actrice oscarisée n'est pas convaincue de l'avancée des choses dans la capitale du cinéma américain. Selon elle, le sexisme est même encore plus présent que dans les années 50 et 60. "Les grands rôles féminins ne sont pas florissants", a-t-elle assuré dans un entretien avec le magazine Vulture. "Les films des années 50 et 60 mettent tous en scène des rôles féminins forts", a-t-elle détaillé avant d'expliquer : "Même s'ils délivrent occasionnellement des commentaires sexistes, ils donnent à voir un personnage féminin central qui a une personnalité. Maintenant, j'ai l'impression que tous les films racontent l'histoire d'hommes blancs qui se mettent en couple avec des femmes."

Bientôt à l'affiche d'un biopic sur Jackie Kennedy, Natalie Portman a récemment joué le rôle d'une médium-femme d'affaires redoutable dans Planetarium de Rebecca Zlotowski.

